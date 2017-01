Odotuksissa myönteinen sävy

|

Salon ja Someron yrityksissä katsotaan luottavaisin mielin lähitulevaisuuteen. Varsinais-Suomen tuoreen maakuntaennusteen mukaan yritysten odotukset ovat selvästi kohentuneet viime vuodesta. Perinteiseen ennusteeseen on koottu yritysten arvioita alkavan vuoden kehityksestä. Kysely tehdään vuosittain.

Tuore ennuste vahvistaa yleiskuvaa, joka lupaa talouden kääntyvän ainakin varovaiseen nousuun. Valoa on näkyvissä myös Salon seudulla, jota rakennemuutos on kohdellut kovalla kouralla.

Maakunnan yrittäjät arvioivat liikevaihdon ja kannattavuuden paranevan viime vuoteen verrattuna. Koko maakunnassa liikevaihdon kasvuun uskoo 45 prosenttia vastaajista, ja 44 prosenttia arvioi liikevaihdon pysyvän ennallaan. Liikevaihdon vähenemiseen uskoo vain 11 prosenttia yrityksistä.

Liikevaihdon kasvuun uskotaan myös Salon ja Someron yrityksissä. Vastaajista 44 prosenttia odottaa kasvua, ja 41 prosenttia uskoo vaihdon pysyvän ennallaan. Pelko liikevaihdon putoamisesta on hieman suurempi kuin maakunnassa keskimäärin, sillä 14 prosenttia arvioi vaihdon laskevan.

Erityisen hyvänä maakuntaennusteessa voidaan pitää yrittäjyysilmapiiriä ja yhteistyötä oman kunnan kanssa. Salolaiset yrittäjät ovat varsin tyytyväisiä oman kaupungin yrittäjyysilmapiiriin. Salolaisvastaajista 61 prosenttia oli sitä mieltä, että ilmapiiri on erinomainen tai hyvä.

Tyytyväisimpiä oman kunnan ilmapiiriin olivat Liedon yrittäjät, jossa vastaava prosenttiluku oli 83. Salo on listalla viidentenä, ja väliin sijoittuivat Turun ympäristökaupungit Naantali, Kaarina ja Raisio.

Salon ja Someron yritykset katsovat tulevaisuuteen entistä luottavaisemmin. Myönteinen arvio toivottavasti heijastuu myös investointeihin, kasvuun ja myöhemmin uusiin työpaikkoihin.

Nopeaa työpaikkojen kasvua ei kuitenkaan ole odotettavissa. Salon ja Someron yrityksissä arvioidaan, että työpaikat pysyvät ennallaan. Näin uskoo 82 prosenttia vastaajista. Työpaikkojen kasvuun uskoo 12 prosenttia. Vielä harvempi eli 6 prosenttia arvioi työpaikkojen vähenevän.

Maakuntaennusteen viesti valaa uskoa maakunnan ja myös Salon seudun yritystoiminnan kasvuun. Sitä tarvitaan, sillä työpaikoista on kova pula.