Pro Hellan tilanteesta: Neuvotteluhaluttomuus sitouttamiskorvauksista on poikkeuksellista

Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen pitää poikkeuksellisena tilannetta Hella Lighting Finland Oy:ssä Salossa. Keskiviikkoaamuna tehtaan tuotannon henkilöstö aloitti lakon, jonka syynä on työnantajan haluttomuus neuvotella työntekijöiden sitouttamiskorvauksista.

– Olen ollut kolme vuotta tässä tehtävässä, enkä muista yhtään tapausta, ettei sitouttamiskorvauksista ole ollut halua neuvotella, Malinen sanoo.

Hänestä tilanne kertoo yrityksen johtamiskulttuurista.

– Tavoite on puhdas voittojen maksimointi.

Sitouttamiskorvauksista ei ole olemassa valmista mallia, vaan niistä sovitaan yrityksissä tapauskohtaisesti. Korvauksen suuruus voi olla esimerkiksi puolentoista tai kahden kuukauden palkka. Korvauksien maksaminen ei ole poikkeuksellista tilanteessa, jossa yritys lopettaa toimintansa, mutta haluaa sitouttaa työntekijät toiminnan loppuajaksi niin, että tuotanto jatkuu normaalisti.

Hella siirtää Salosta tehtaan tuotannon Romaniaan. 165 työntekijää irtisanotaan kuudessa aallossa ensi elokuusta alkaen.

Malisen suositus aamupäivällä oli on, että tehtaalla palataan neuvottelupöytään mahdollisimman pian ja haetaan ratkaisu, joka tyydyttää henkilökuntaa ja työnantajaa.