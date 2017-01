Pukkeja kaalimaan vartijoina

|

VESA JAAKOLA. Maailmanpolitiikassa on toisinaan ihmeteltävää. Sellainen asia on ihmisoikeuksien hallinnointi YK-yhteisössä. Ihmisoikeuksien tilaa ja toteutumista vartioi valtioita, joissa loukataan noita oikeuksia, räikeästikin.

Ihmisoikeudet ovat parasta, mitä kansainvälisessä oikeudessa on tehty kansalaisten ja hallintoalamaisten hyväksi. Niistä annettiin Yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus jo vuonna 1948. Sittemmin on tehty julistusta tukevia kansainvälisiä sopimuksia etenkin poliittisista oikeuksista ja kansalaisvapauksista sekä sosiaalisista ja taloudellisista oikeuksista.

Kaikki valtiot ovat nämä hyväksyneet, muutamat varauksin. Lähes kaikkien valtioiden perustuslakeihin on sisällytetty merkittävimmät oikeudet ja vapaudet ainakin tavoitetasolle.

Ihmisoikeuksien julistus ja alan sopimukset on luotu ja laadittu YK-yhteisössä. Oikeuksien toteutumisen valvontakin on uskottu YK-toimielimille. Niistä merkittävin on Genevessä toimiva Ihmisoikeusneuvosto.

Neuvosto on toiminut vuodesta 2006 lähtien ihmisoikeuksien vartijana. Jäseniä siinä on 47, kerrallaan noin neljännes maailman valtioista. Jäsenet valitaan YK-yleiskokouksessa maanosittaisen tasapuolisuuden periaatteella. Näin kehitysmaat saavat neuvostoon enemmistöaseman.

Tällä on merkitystä ihmisoikeuksien vaalimisessa. Muutamissa tapauksissa pukki on valittu kaalimaan vartijaksi.

Tämän vuoden alusta neuvostossa toimii sellaisia ihmisoikeuksia loukkaavia valtioita kuin Kiina, Kuuba, Etiopia, Kirgistan, Filippiinit, Venezuela, Irak ja Saudi-Arabia. Neuvoston perussäännön mukaan sen jäsenten tulisi toteuttaa ihmisoikeuksia esimerkillisesti kaikkialla, kotimaissaankin. Kyseiset maat ovat puhuttelevia esimerkkejä ihmisoikeuksien loukkaajista.

Nykyjäsenistä etenkin Kiinassa, Kuubassa, Kirgistanissa, Irakissa ja Saudi-Arabiassa kansalaisten poliittiset oikeudet ja kansalaisvapaudet toteutuvat heikosti, jos ollenkaan. Näissä maissa valtapuoleen vastaisesta toiminnasta rangaistaan, ankarastikin. Saudi-Arabiassa kuningasvalta estää täysin kansanvallan, eikä siellä ole vaalidemokratiaa, ei parlamenttiakaan.

Neuvoston nykyjäsenistä Saudi-Arabia on muutenkin pahin ihmisoikeuksien loukkaaja. Siellä rangaistaan yhä kuolemalla tietyistä rikoksista, jopa poliittisista. Uskonvapautta ei ole – vain moskeijat sallitaan, kirkkojen ja muiden temppelien rakentaminen on kielletty. Naisten oikeuksia rajoitetaan paljon arkipäivänkin asioissa.

Merkittävintä ihmisoikeutta, oikeutta elämään, ei kunnioiteta kaikissa muissakaan neuvoston jäsenmaissa. Saudi-Arabian lisäksi valtiovalta rankaisee kuolemalla kansalaisiaan ainakin Kiinassa, Yhdysvalloissa, Irakissa ja Filippiineillä.

Myös taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien toteutumisessa on suuria eroja YK-jäsenkunnassa. Kyse on samalla köyhyyden vähentämisestä ja ihmisarvoisen elämän edistämisestä myös vähiten kehittyneissä maissa. Neuvostoon valittujen hallitusten tulisi vähentää köyhyyttä ja vahvistaa muutenkin ihmisoikeuksia ainakin kotimaissaan ollakseen esimerkillisiä alan toiminnassa.

Kirjoittaja on emeritusdiplomaatti.