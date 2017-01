|

Vireillä oleva alkoholilain kokonaisuudistus todistaa taas kerran, että jollain erikoisella tavalla alkoholi on Suomessa aina herkkä asia. Asiasta on hallitusohjelmassa sovittu, mutta uudistuksen etenemisessä on ollut kitkaa vähintään yhtä paljon kuin sujuvuutta.

Asia ei olekaan helppo. Tässä niin kuin asioissa yleensä on puolensa ja puolensa. Uudistuksen lausuntokierroksella on kiinnitetty huomiota monenlaisiin kipukohtiin, joita uudistukseen liittyy.

Alkoholilain tarkoituksena on uudistettunakin ehkäistä alkoholista aiheutuvia haittoja. Tähän sisältyvät myös suurimmat kiistakysymykset, joihin uudistuksessa on törmätty.

Kokemusperäinen tieto on se, että alkoholin kokonaiskulutukseen vaikuttavat keskeisesti saatavuus ja hinta. Vireillä oleva uudistus lisäisi olennaisella tavalla alkoholin saatavuutta.

Terveysviranomaisten hyvin yhdensuuntainen kanta on, että uudistuksen myötä haitat väistämättä lisääntyvät.

Elinkeinoelämä ja panimoteollisuus eritoten pitää uudistusta tärkeänä talouden ja työllisyyden kannalta. Se näkee nykyistä vapaamman alkoholin myynnin tärkeäksi vastavedoksi alkoholin runsaalle matkustajatuonnille. Varsinkin viinavirta Virosta Suomeen vähenisi. Se lisäisi myyntiä omassa maassa lisäämättä silti merkittävästi kokonaiskulutusta, kertoo tuore päivittäistavarakaupan teettämä selvitys.

Lausuntokierros on loppusuoralla. Hallituksen esitys on luvassa kevään kuluessa.

Hankkeesta on yhtenä monista lausunut näkemyksensä Liikenneturva. Liikenneturva lausunnonantajana on hyvä esimerkki kuvaamaan sitä, miten laajasti yhteiskuntaan alkoholipolitiikka limittyy.

Liikenneturva pelkää alkoholitapausten myös liikenteessä entistä vapaamman saatavuuden seurauksena lisääntyvän.

Uudistuksen eduskuntakäsittelystäkin on luvassa poikkeuksellisen vilkas ja värikäs. Perinteisesti alkoholiin liittyvä lainsäädäntö on meillä katsottu niin sanotuksi omantunnon asiaksi, jossa kansanedustajilla on vapaat kädet, siis lupa äänestää vakaumuksensa mukaan.

Todennäköisesti puolueiden rivit tällaisessa asiassa repeilevät. Se sallitaan, koska kysymys ei ole hallitus–oppositio-asetelmasta vaan puoluepolitiikan yläpuolelle nousevasta suomalaisesta alkoholipolitiikasta.