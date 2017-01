Salo aikoo parantaa liikuntamahdollisuuksia

|

Salon kaupungin liikuntapalvelut selvittää parhaillaan, miten kaupungin liikuntapalveluita voitaisiin parantaa.

Liikuntapalvelut kerää yhteistyössä Liikkuvan koulu -hankkeen kanssa asukkailta tietoa ”liikuntaunelmista” eri kanavia pitkin.

Liikuntapalveluille voi kertoa, mitä lajia haluaisi kokeilla tai alkaa harrastamaan. Liikuntaunelmista voi kertoa kaupungin nettisivuilla, Salon liikuntapalveluiden Facebook-sivustolla, Steissillä ja kirjastoissa. Liikkuva koulu jalkautuu myös tekemään katugallupeja aiheesta. Liikuntaunelmia kerätään 10.1.–10.2.2017.

Salon kaupungin liikuntapalvelut on mukana valtakunnallisessa Unelmat liikkeelle -hankkeessa, jota koordinoi Valo ry. Unelmat liikkeelle -hankkeen tavoitteena on lisätä liikettä, iloa ja hyvinvointia suomalaisille. Vuosi 2017 on nimetty liikkumisen unelmavuodeksi.