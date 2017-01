Salonseutulainen perhe luisui rikoksiin

|

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut nelihenkisen perheen äidin talousrikoksista ja perheen yrittäjäisän väkivaltarikoksista. Riitaisaan eroon päätynyt salonseutulainen pariskunta on tavannut toisiaan vain oikeudenkäynneissä sen jälkeen, kun he palasivat lomamatkalta Espanjasta vuosi sitten tammikuussa.

Vaimo oli siirtänyt rahaa miehensä yrityksen tililtä omalle tililleen ja mies puolestaan oli pahoinpidellyt vaimoaan ja pakottanut allekirjoittamaan papereita.

