Salossa aletaan tehdä kolmipyöriä ja puupolkupyöriä

|

Salossa aletaan koota ensimmäisiä kotimaisia puupolkupyöriä kesän markkinoille. Kokemäkeläisen Ilari Alarukan idea on jalostumassa käytäntöön pitkän kehittelytyön jälkeen keväällä, jolloin on myös tarkoitus julkistaa pyörä.

– Tämä on puurunkoinen, esimerkiksi vanteet ovat normaalin polkupyörän vanteet, Alaruka raottaa polkupyöräideaansa.

Puupolkupyörän taustalla toimii osakeyhtiö Wood Innovations Finland Oy.

Salon polkupyörätehdas valikoitui puupolkupyörien valmistuspaikaksi Alarukan mukaan siksi, että täällä on tietotaitoa.

– Mittakaava on riittävä, toimitusketju on hallinnassa ja porukka on ammattitaitoista, hän luettelee.

Salon tehtaassa aletaan valmistaa keväällä myös kolmipyöräisiä polkupyöriä, jotka on suunnattu ikäihmisille. Pyörät on kehitelty Salossa.