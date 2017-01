Silloin ennen

|

JARMO LEHTO. Suomi on listattu maailman vähiten epäonnistuneeksi maaksi, mutta kyllä ennen oltiin vähemmän epäonnistuneita.

Katseltiin sukulaismiehen kanssa televisiosta Suomen 100-vuotisjuhlintaa ja muisteltiin, miten hyvin asiat olivatkaan ennen vanhaan. Ei ollut meno semmoista epäisänmaallista koohotusta kuin nykyään.

Uuden vuoden yönäkin esiintyi telkkarissa räppäreitä, joilla oli ulkomaankieliset nimet. Mitä semmoinen edustaa? Ennen olivat sentään Danny, Hector ja Frederik.

Ennen oltiin itsenäisiä, vaan nyt on valta annettu Brysselin byrokraattiherroille.

Jos ennen oli ongelmia, Kekkonen kävi Moskovassa neuvoa kysymässä ja sieltä ystävällisesti annettiin. Kahdenvälisessä kaupassa pelattiin tavaranvaihtopöytäkirjoilla. Pelisäännöt olivat jämptit. Nimet vain paperiin ja toverillisesti vuorineuvosviinaa päälle.

Neuvostoliitto toi Suomeen öljyä, Mosseja ja Ladoja. Me veimme itänaapuriin telttakankaasta ommeltuja yhden koon takkeja, purukumia ja sukkahousuja. Kaupankäynti oli helppoa, kun Neuvostoliitossa osattiin vanhaan hyvään aikaan päättää etukäteen millainen sato tulee.

Ei tarvittu Moskovassa trollitehtaitakaan propagandaa jauhamassa. Neuvostopropaganda hoidettiin ihan omin itsenäisin voimin täältä kotimaasta. Kyllä ennen oli siinäkin suhteessa paremmin.

Ennen osattiin pitää huolta isänmaasta jämäkällä ja itsenäisellä päätöksenteolla. Itsenäisyys vieläpä korostui, kun Neuvostoliitto hajosi vuonna 1991, eikä sieltä enää voitu käydä ohjeita pyytämässä.

Ei sen puoleen ollut enää Kekkostakaan kysymässä, joskin monet olisivat halunneet hänen balsamoitunakin jatkavan.

Brysselin herroistakaan ei ollut vielä harmia, koska EU:hun liityttiin vasta vuonna 1995.

Suomen itsenäisyys kukoistikin kukkeimmillaan vuosina 1991–1995. Kaikki tuohon aikaan eläneet varmasti muistavat, miten hienoa ja yltäkylläistä aikaa elettiin, kun itse asioista päätettiin.

Kyllä olivat asiat kaikella viisiin paremmin.

Musiikista jo puhuttiin, mutta entäs sitten urheilu? Siinä vasta olikin ennen paremmin!

Ajatellaan vaikka ampumahiihtoa. Molemmissa sodissa Suomi sijoittui toiseksi, mutta eipä ole näillä nykyisillä miehillä kansainvälisissä kisoissa asiaa kolmenkympinkään sakkiin.

Maajoukkueessa on tasan yksi äijä, ja sekin on nainen. Vanhaan hyvään aikaan naisille ei uskallettu antaa pyssyä kouraankaan. Saivat vain paistinpannuja ja kaulimia. Tarpeeksi pahaa jälkeä takoivat kyllä niilläkin.

Mutta vielä paremmin olivat asiat jalkapalloilussa!

Hieman varttuneemmat muistanevat, miten Suomi potki itsensä neljänneksi vuoden 1912 Tukholman olympialaisissa, vaikkei oltu edes itsenäisiä. Sittemmin on ollut koko lailla hiljaista silläkin arvokisarintamalla – ellei nyt kovaäänistä itkua ja hammastenkiristystä lasketa. Kyllä ennen osattiin potkiakin paremmin.

Oma lukunsa ovat sitten nämä nykymäkimiehet, jotka vissiin häviävät Sudanillekin. Luulisi niiden jo hallitsevan laskemisen, kun sitä alamäkeä on viime vuodet niin kovasti harjoiteltu.

Niin että on se kumma, kun aina sanotaan, että pitää katsoa eteenpäin, vaikka menneestä oppi täytyy ammentaa.

Vanhaan hyvää aikaan sillatkin tehtiin kivestä eikä ilmasta.

Kirjoittaja on toimittaja.