Sipilän vahvuudet kääntyivät vastaan

|

Keskustan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä toi politiikan huipulle raikkaan tuulahduksen yritysrintamalta. Politiikan konkareiden ohi ykköspaikalle noussut Sipilä toi mallia yritysmäisestä tavasta johtaa politiikkaa.

Se mikä alussa näytti hyvältä, on nyt kääntymässä pääministeriä vastaan. Nopeat liikkeet ja lähipiirin yritysomistukset ovat toistuvasti nousseet otsikoihin, ja Sipilä on joutunut selittelemään omia ratkaisujaan.

Viimeisin kohu nousi pääministerin Intian matkalta, joka oli samalla suomalaisyritysten vienninedistämismatka. Mukana matkalla oli Chempolis-yhtiö, josta Juha Sipilän lapset omistavat pienen osuuden sijoitusyhtiönsä kautta.

Chempoliksen mukanaolo nosti epäilyt pääministerin jääviydestä. Sipilä kertoi harkinneensa yrityksen jättämistä pois matkalta, mutta luopui ajatuksesta, koska se ei hänen mielestään olisi ollut reilua yhtiötä ja sen muita omistajia kohtaan.

Intian kohu ei ollut ainoa jääviysepäily, jota Sipilä on joutunut selittelemään ja jopa riitelemään asiasta uutisoineen median kanssa. Kansalaisten tuoreessa muistissa on edellinen esteellisyyskohu, kun Katera Steel sai ison urakan valtion omistamalta Terrafamelta. Sipilän lähipiiri omisti tuolloin osuuden Katerasta. Nyt tuo omistus on myyty pois.

Yksi esteellisyyskohu menee vielä vahinkona, mutta selitysten tarve kasvaa, kun useita tapauksia nousee esille.

Juridinen harkinta tehdään jälkikäteen, ja lopputuloksena voi hyvin olla, että lakipykäliä ei ole rikottu. Kokonaan toinen asia on, millainen mielikuva kohuista jää.

Pääministerin tehtävien lisäksi Sipilä vastaa myös valtion omistajaohjauksesta. Näissä tehtävissä huolellinen harkinta kaikissa esteellisyyskysymyksissä on erityisen tärkeää. Nyt harkinta on jäänyt liian ohueksi.

Juha Sipilä on tuonut yritysmaailmasta paljon hyviä toimintamalleja politiikkaan. Asiat etenevät, kun niille asetetaan selvät tavoitteet ja tehdään määrätietoisesti töitä niiden toteutumiseksi. Kompastuskiveksi uhkaavat nousta sidokset yritysmaailmaan ja siitä syntyvät jääviysepäilyt.

Pääministeriltä ja kabinetilta vaaditaan jatkossa huolellisempaa harkintaa jääviyskysymyksissä.