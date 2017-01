Taas sai nauraa ja hävetä – itseään

|

JUHA TUUNA. Paralympiavoittaja Leo-Pekka Tähden odotettu valinta Vuoden urheilijaksi odotetaan olevan myös viimeinen sinetti sille, että vammaisurheilu on kiinteä osa suomalaista huippu-urheilua.

Todellisuudessa näin on ollut jo pitkään. Vammaisurheilua ja vammaisurheilijoita kohdellaan tukirahapäätöksissä tasa-arvoisena terveiden huippu-urheilijoiden rinnalla eikä vammaisurheilu ole jäänyt myöskään lajiliitoissa tai olympiakomiteassa pelkkiin tarkkailuasemiin. Urheilugaalassakin vammaisurheilijoita on muistettu, kuten eilen.

Pitää myös muistaa, että esimerkiksi jääkiekko on suomalaista huippu-urheilua parhaimmillaan, vaikka jääkiekkoilijaa ei ole ikinä valittukaan Vuoden urheilijaksi.

Kaikkia suomalaisia juhla- ja gaalakulttuurin parhaita perinteitä kunnioittaen Leo-Pekka Tähden valinnasta jäi ahdistettu ja pakotettu olo. Tuntui, että jokaisen urheilutoimittajan oli rustattava Tähden nimi äänestyslappuun mahdollisimman korkealle pelkästään siksi, että oman ammattikunnan jo pidempään kyseenalaistettu maine olisi kokenut kenties sen lopullisen kolauksen. Historiaa oli tehtävä nyt tai ei koskaan.

Eikä haitannut, vaikka ei osannut nimetä ainuttakaan Tähden kilpakumppania tai että olisi nähnyt yhtäkään Tähden viidestä paralympiakullasta suorana lähetyksenä.

Eikä suurta ongelmaa tuottanut sekään, että taakse jäivät muun muassa viime vuoden ehkä maailman paras tenniksen nelinpelaaja, naisten maantiepyöräilyn MM-mitalisti tai nyrkkeilyn kolminkertainen arvokisamitalisti.

Itse en osaa nimetä ainuttakaan Tähden kilpakumppania, enkä muistaakseni ole nähnyt ainuttakaan Tähden kultamitalisuoritusta. Silti rustasin omassa lapussa muun muassa Rion pronssimitalistinyrkkeilijä Mira Potkosen Tähden alapuolelle.

Suoraan sanottuna: urheilusta ohuesti tietävät ja vielä ohuemmin ymmärtävät tasa-arvointoilijat ja someaktiivit saivat sittenkin äänensä kuuluviin, vaikka äänestysoikeus olikin vain Urheilutoimittajain liiton jäsenillä. Siis meillä, joiden pitäisi ymmärtää lajien, urheilijoiden ja saavutusten merkitys suuremmassa kontekstissa eikä ainakaan jakaa Vuoden urheilija 2016 -titteliä vuoden 2004 tai 2012 meriittien perusteella. Tai alistua ulkopuoliseen paineeseen.

Käsien – tässä tapauksissa valtavien kourien – pesun aloitti jo hyvissä ajoin ennen valintaa Urheilugaalan pääyhteistyökumppani Yle Urheilu, joka valjasti massiivisen gaalakoneistonsa rummuttamaan Tähden valinnan puolesta. Sen sijaan, että Yle olisi uskaltanut tai osannut kertoa veronmaksajille, mitä esimerkiksi Lotta Lepistö tai Kaisa Lehtonen todella saavuttivat vuonna 2016.

Nyt kun pitkä spekulaatio on vihdoin ohi ja paras ansaitusti palkittu, voi itselleen jo vähän nauraa ja samalla myös hävetä: Että pitikö tälläkin kertaa heittäytyä virran vietäväksi ja tehdä Vuoden urheilijan valinnasta merkitykseltään suurempi ja totisempi kuin se todellisuudessa onkaan?

Sillä jos Lukas Hradecky ei mahdu näillä näytöillä kymmenen parhaan joukkoon, voi koko äänestystä pitää yhtenä isona vitsinä.

Kirjoittaja on urheilutoimittaja.