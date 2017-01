Tavarapaljous hirvittää

|

VESA TUOMINEN. Joulu on tavaramarkkinoiden aikaa ainakin kauppiaiden näkökulmasta. Monet erikoistarjoukset houkuttelevat ostamaan jo ennen joulua tavaroita, joita emme välttämättä tarvitse. Osta nyt, maksa myöhemmin -teema houkuttelee monia luotollisiin kauppoihin, eikä vain jouluna vaan läpi vuoden.

Olitpa sitten ostanut tai saanut paljon lahjatavaroita joululahjaksi, olisiko nyt aika miettiä, mikä on sinulle tärkeää, mitä tarvitset päivittäisessä elämässäsi. Puhutaan downshiftauksesta, elämän yksinkertaistamisesta tai ainakin turhasta tavarasta luopumisesta.

Inventaario sopii myös laajemmin elämääsi. Touhuatko siellä ja täällä keskittymättä mihinkään? Teetkö liikaa töitä? Ehditkö palautua riittävästi työpäivien välillä? Jääkö sinulla aikaa itsellesi ja läheisillesi? Täytätkö tavarapaljoudella tyhjää kohtaa elämässäsi? Onko sinun vaikea pysähtyä ja levätä?

Jos vastasit kolmeen esittämistäni kysymyksistä myöntävästi, olet vaarassa uupua ennen pitkää. Jos sinulla on kaikkiin myönteinen vastaus, olet melkoinen selviytyjä ainakin toistaiseksi.

Miksi kirjoitan aiheesta? Huomasin haalivani liikaa töitä ja touhuavani myös liian paljon. Unirytmi kärsi ja olin altis infektioille. Päätin, etten tee uudenvuodenlupauksia, mutta aion olla enemmän läsnä itselleni ja läheisilleni.

En opi hetkessä, mutta haluan pitää päätökseni. Työ on minulle elämäntehtävä ja tärkeä osa elämääni, mutta tärkeitä ovat myös muut asiat ajan viettäminen perheen kanssa, lepo ja harrastaminen, itsensä ja oman ajan arvostaminen.

Miksi juuri lepo on niin tärkeää ihmiselle? Työterveyspsykologi Tuuli Viranta-Naulapää korostaa, että parhaiten pärjää se, joka osaa levätä. Hänen mukaansa lepo edistää työkykyä ja keskittymistä, kykyä omaksua uusia asioita ja ratkaista ongelmia. Levon aikana myös sydämen syke ja verenpaine laskevat. Mielialakin paranee levänneenä.

Tiedämme, että pitkittynyt stressi altistaa sairastumiselle. Yllättävää kyllä, myös tavarapaljous aiheuttaa mielen kuormitusta. Et todellakaan ehdi käyttää satoja vaatekomerosi tekstiilejä. Et voi ajaa kuin yhdellä ajoneuvolla kerrallaan tai oleilla kuin yhdessä paikassa kerrallaan, vaikka omistaisitkin monta kulkuneuvoa tai huoneistoa.

Et voi syödä kuin yhteen vatsalaukkuun. Kohtuus kaikessa sopii elämänohjeeksi. Teet sitten mitä tahansa, mieti, tarvitseeko sinun tehdä. Kun ostat jonkin tavaran tai tuotteen, mieti, tarvitsetko sitä vai jääkö se kaappiisi lojumaan.

Henkisesti rikasta ja virkistävää alkavaa vuotta ilman tavarapaljoutta ja alituista tekemisen pakkoa!

Kirjoittaja on Paimion kirkkoherra.