Vahinkokartoitus käynnistyi Kiskonjoella

|

Kiskonjoen varrella on käyskennellyt tänään kosolti viranomaisia käynnistämässä torstaisen öljyrekkaonnettomuuden jälkiselvityksiä. Torstaiaamuna lämmitysöljyä kuljettanut täysperävaunurekka suistui ojaan liukkaalla tiellä vain muutama kymmenen metriä ennen Kiskonjoen syvännettä ja 7 000 litraa polttoöljyä valui rinnettä jokeen.

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Mika Kontion mukaan vaikuttaa entistä vahvemmin siltä, että polttoöljy on valahtanut jokeen heti onnettomuuden tapahduttua.

– Säiliöauto saatiin nostettua ojasta torstaina iltaviiden ja -kuuden välillä. Kyljen alta paljastui sen suuruinen repeämä, että tavaraa on mennyt kertalaakista suuria määriä routaisen maan kautta suoraan jokeen, Kontio sanoo.

Perjantaiaamuna pelastuslaitos, ely-keskus, Salon ympäristötoimi, maanomistaja Urban Silén ja konsulttiyhtiö Ramboll vakuutusyhtiön edustajana kokoontuivat Kiskonjoen turmapaikalle suunnittelemaan jatkotoimenpiteitä. Jokeen laitetaan kolmas öljypuomi ja alajuoksulta kerätään vesinäytteitä, jotta saadaan selville öljyn sijainti ja kulku. Öljy on levinnyt joen alajuoksulle laajalle ohuena kerroksena, jota on vaikea nähdä. Suuri osa joesta on jään peittämä. Öljyn haju on jokilaaksossa vahva.

– Virtaus joessa on kova, todennäköisesti suurin osa öljystä on virrannut melkein saman tien merelle, pelastuspäällikkö Kontio sanoo.

Kontion mukaan välittömät öljyntorjuntatoimet on nyt tehty. Seuraavaksi onnettomuspaikalta poistetaan saastunut maakerros ja toimitetaan käsiteltäväksi. Jokiven laadun seurantaa jatketaan koko kevään.

– Jäiden lähdettyä nähdään varsinaisesti, missä mennään ja mitä pitää sitten tehdä, Kontio sanoo.

Lue lisää 28.1.2017 lehdestä