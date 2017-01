Vastuu ja valta

|

RAUNO SAARI. Sosiaali-ja terveydenhoidon uudistushankkeen vaiheita on ollut vaikea seurata. Valmista piti tulla marraskuussa. Pääministeri tarkensi myöhemmin, että kaikki uudistuksen avoimet kysymykset saavat vastauksen ennen pyhiä. Näin tapahtui, ei tosin kaikilta osin. Mutta tämäkin oli joulun ihme.

Uudistus on ennätyksellisen iso. Jos hallitus ei saa sitä maaliin, se on hallitukselle katastrofi. Katastrofi saattaa tosin olla sekin, jos ja kun hallitus tavoitteessaan onnistuu.

Lakiesityksen runko oli lausuntokierroksella syksyllä. Palautetta ja kritiikkiä tuli runsaasti. Siitä luvattiin ottaa vaarin. Osaksi näin on varmasti tehtykin. Asian ympärillä on vallinnut kuitenkin hiljaisuus. Selkeytymistä pitää tapahtua. Keväällä pitää tietää, mistä eduskunta aikoo päättää.

Uudistuksen tarvetta perusteltiin Kataisen hallituksen aikana sillä,että paikasta ja varallisuudesta riippumatta jokaisen tulee päästä lääkärille, kun tarvetta on. Erikoissairaanhoito ja perusterveydenhoito piti integroida samoihin käsiin ja sitä kautta päästä kiinni erikoissairaanhoidon kasvaviin kuluihin. Lupailtiin jopa kolmen miljardin leikkausta kuluissa.

Näistä tavoitteista ei enää puhuta. Ei puhuta sosiaalitoimen vaativien palveluiden kuten lastensuojelun järjestämisestä, ei myöskään muutokseen liittyvistä perustuslakikysymyksistä tai lakivalmistelun heppoisuudesta. Valinnanvapaudesta, johon Stubb ministerinä hätäisesti maakuntahallinnon hintana takertui, on tullut iskurisana. Se on peittänyt alleen muun.

Saattaa nyt rakennettu malli toimiakin. Alkujaan terveyskeskusten piti vahvistua ja keventää erikoissairaanhoidon kuormaa vastaten saumattomasti myös erikoissairaanhoidon raskaiden hoitojen jälkeisestä kuntoutuksesta. Nyt palvelutarjontaan hamuava joukko on kuin varpusparvi.

Valinnanvapauden iso kysymys on hinta. Auki on tapa, miten maakunta jakaa rahat palveluiden tuottajille. Rahat ovat tulossa valtion kassasta. Rahoitus määräytyy ”olosuhteiden ja palvelutarpeiden” mukaan.

Kun palveluiden saatavuutta lisätään, herää kysymys, miten kustannukset pysyvät kurissa ja estääkö mikään sitä, että yksityiset palvelutuottajat valitsevatkin lopulta potilaan, ja muut hankalammat tapaukset siirtyvät julkiselle terveydenhuollolle hoidettavaksi. Samanaikaisesti pelko julkisen toiminnan karsimisesta vahvistuu.

Soten on uskottu ja uskoteltu olevan mahdollisuus pienille alan yritytyksille. Voi käydä päinvastoin. Pienten yritysten mahdollisuudet sertifikoitua kaikkien vaatimusten mukaisesti voi olla ylivoimaista. Muutama suuri yritys miehittää kentän.

Sote-maailma jakaantu silloin vahvasti kahteen osaan. Julkinen sektori turvaa syrjäseutujen vähäväkisten palvelut. Muun väestön kasvava joukko hoitaa terveyspalvelunsa yksityisissä yrityksissä erilaisten maksujärjestelyjen ja vakuutusten kautta.

Puheet siitä, että meillä on vuoden 2019 alusta 18 itsehallintoaluetta, joissa asiat hoidetaan itsellisesti ja asioista päättävät vaaleilla valitut maakunnan naiset ja miehet, on harhaan johtamista. Valinnanvapautta, valtaa ja vastuuta ei voi tosielämässä erottaa toisistaan.

Kirjoittaja on eläkkeellä oleva entinen maaherra.