Afganistanissa jatkettu pelastustöitä lumivyöryjen jäljiltä

Afganistanissa on alkuviikosta jatkettu pelastustöitä sunnuntaina sattuneiden lumivyöryjen jäljiltä. Kuolonuhrien määrä on jo lähes 120, ja määrän pelätään kasvavan edelleen.

Apua on kuljetettu helikopterein pahiten kärsineeseen Nuristanin maakuntaan, jossa pelkästään yhdessä kylässä sai surmansa 53 ihmistä. Joihinkin maakunnassa sijaitseviin kyliin ei vielä maanantaina oltu alueen kuvernöörin mukaan saatu edes yhteyttä.

Lumivyöryissä on viimeisimmän tiedon mukaan myös loukkaantunut 89 ihmistä ja lähes 200 taloa on tuhoutunut.

STT

