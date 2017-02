Amnesty: Syyrian hallitus hirtti jopa 13 000 vankia viidessä vuodessa yhdessä vankilassa

|

Syyrian hallitus hirtti jopa 13 000 vankia Damaskoksen lähellä sijaitsevassa vankilassa viidessä vuodessa, sanoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty International.

Järjestö kertoo asiasta raportissaan, joka perustuu 84 silminnäkijän haastatteluihin. Järjestö haastatteli sekä vankeja, vartijoita että tuomareita.

Raportin mukaan vuosien 2011 ja 2015 välisenä aikana Saydnayan vankilassa hirtettiin vähintään kerran viikossa jopa 50 ihmistä. Vangit vietiin ennen hirttämistä mielivaltaisiin oikeudenkäynteihin ja heitä myös pahoinpideltiin, järjestö kertoo. Hirttämiset suoritettiin salassa yöllä.

– Koko tämän prosessin ajan heidän silmänsä oli peitetty. He eivät tienneet milloin tai miten he kuolisivat ennen kuin silmukka laitettiin heidän kaulansa ympärille, raportissa kerrotaan.

Useimpien hirtettyjen uskotaan olleen siviilejä, jotka vastustivat presidentti Bashar al-Assadin hallintoa.

– Heidät jätettiin (roikkumaan) kymmenestä viiteentoista minuuttiin, kuvaili entinen tuomari hirttämisiä.

– Nuorempien kohdalla heidän oma painonsa ei tappanut heitä, tuomari jatkoi.

Silloin vangit oli otettu hänen mukaansa alas ja heidän kaulansa oli katkaistu.

Amnestyn mukaan kyse on sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, ja sama toiminta jatkuu todennäköisesti edelleen.

Armeijan johtamassa Saydnayan vankilassa uskotaan edelleen olevan tuhansia vankeja. Vankila sijaitsee noin 30 kilometrin päässä Damaskoksesta pohjoiseen.

Pahoinpitelyitä ja raiskauksia

Raporttiin haastellut vankilan entisen vangit ovat kertoneet muun muassa, kuinka vankien ei ollut lupa puhua ja kuinka heidän täytyi olla tietyssä asennossa vartijoiden tullessa selleihin.

– Joka päivä meidän siivessämme kuoli kaksi tai kolme ihmistä, kertoi yksi entisistä vangeista.

Hänen mukaansa yhtenä päivänä pelkästään vankilan yhdessä siivessä kuoli 13 ihmistä pahoinpitelyn seurauksena.

Silminnäkijöiden mukaan lattian läpi kuului usein ”korinaa”, kun ihmisiä hirtettiin.

Amnestyn mukaan vankeja on myös muun muassa raiskattu ja pakotettu raiskaamaan toisiaan. Vartijat ovat myös ruokkineet vankeja heittämällä näille ruokaa lattioille, jotka olivat likaisia ja verisiä. Ruokaa, vettä ja lääkkeitä ei myöskään annettu vangeille tarpeeksi.

Amnesty syyttää Syyrian hallintoa ”tuhontapolitiikan” harjoittamisesta.

STT

