Antti Rinne jatkaa SDP:n puheenjohtajana

|

SDP:n puoluekokous on valinnut Antti Rinteen jatkamaan puolueen puheenjohtajana. Rinne valittiin ensimmäisellä kierroksella.

Rinne sai puoluekokouksessa 281 ääntä. Muista ehdokkaista Timo Harakka sai 159 ääntä ja Tytti Tuppurainen 55 ääntä.

Rinne on johtanut puoluetta vuodesta 2014. SDP:n puoluekokous on parhaillaan koolla Lahdessa.

SDP valitsee myös uuden puoluesihteerin. Nykyinen puoluesihteeri Reijo Paananen ei pyri jatkokaudelle.

Puoluesihteeriksi pyrkivät lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila, Palvelualojen ammattiliiton yhteiskuntasuhteiden päällikkö Hanna Kuntsi, Miltton Brusselsin johtava asiantuntija Antton Rönnholm ja Demokraatin päätoimittaja Mikko Salmi.

STT

Kuvat: