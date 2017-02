Asiantuntija: USA:n oikeuskiista maahantulosta ei ratkea kevään aikana

|

Yhdysvalloissa kiistaan presidentti Donald Trumpin maahantulorajoituksista ei saatane lopullista selvyyttä tämän kevään aikana, sanoo tutkija Peter Miller STT:lle. Hänen mukaansa asian käsittely kestää valitustuomioistuimessa niin kauan, ettei mahdollinen jatkokäsittely korkeimmassa oikeudessa ehdi alkaa ennen sen istuntokauden päättymistä kesäkuussa.

Näin kiista siirtyisi väkisinkin korkeimman oikeuden lokakuussa alkavalle uudelle istuntokaudelle, Tampereen yliopistossa vieraileva Miller ennustaa.

Kreml haluaa Fox-kanavalta anteeksipyynnön

Kreml kehotti maanantaina Fox-kanavaa pyytämään anteeksi Venäjän presidentistä Vladimir Putinista televisiohaastattelussa esitettyä kommenttia. Fox Newsin toimittaja nimitti sunnuntaina Putinia tappajaksi, kun hän haastatteli Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia.

– Meistä tällaiset sanat ovat loukkaavia eikä niitä voi hyväksyä, Putinin edustaja Dmitri Peskov sanoi.

Foxin Bill O’Reilly kysyi Trumpilta toimittajien ja toisinajattelijoiden surmista Venäjällä ja jatkoi ”Mutta hän on tappaja, Putin on tappaja”.

– Meilläkin on paljon tappajia. Luuletteko, että meidän maamme on niin viaton, Trump vastasi tähän.

Peskovia pyydettiin ottamaan kantaa Trumpin kommenttiin, mutta hän sanoi pidättäytyvänsä tässä tapauksessa kommentoimasta.

STT

