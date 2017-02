Black Sabbath soitti jäähyväiskeikkansa – Paranoid säästettiin viimeiseksi

|

Heavymetallin pioneeriyhtye Black Sabbath on soittanut jäähyväiskonserttinsa. Konkaribändi esiintyi myöhään lauantaina kotikaupungissaan Britannian Birminghamissa.

Genting Arenalla nähty show päättyi Black Sabbathin klassikkokappaleeseen Paranoid, jonka esitys myös näytettiin suorana Facebookissa.

Rockyhtyeet ovat tavanneet pyörtää päätöksiään lopettamisesta. Black Sabbathin keulakuva, solisti Ozzy Osbourne on kuitenkin vakuuttanut, että bändin lopettamispäätös pitää.

Yhtye kiersi jo viime vuonna eri puolilla maailmaa jättämässä hyvästejä faneilleen The End -kiertueellaan.

Black Sabbath julkaisi 19 studioalbumia, joista ensimmäinen ilmestyi vuonna 1970. Paranoidin ohella bändin tunnetuimpiin kappaleisiin lukeutuvat Iron Man, War Pigs ja Sabbath Bloody Sabbath.

STT

