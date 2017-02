Brittihallitus julkisti brexit-strategiansa

|

Britannian hallitus on julkistanut kokonaisuudessaan mietintönsä siitä, mitä se tavoittelee EU-eroneuvotteluissa. Pääministeri Theresa May on jo aiemmin paljastanut kymmenien sivujen pituisen strategian pääkohdat.

Strategian esitellyt brexit-ministeri David Davis vakuutti parlamentissa Britannian parhaiden päivien olevan vielä tulossa EU:n ulkopuolella. Davisin mukaan Britannia tähtää ”uudenlaiseen, positiiviseen ja rakentavaan kumppanuuteen” Britannian ja Euroopan unionin välillä.

Opposition työväenpuolueen kansanedustajien mukaan hallituksen mietintö tuli parlamenttiin liian myöhään sen käsittelemiseksi kunnolla.

May kertoi viime kuussa pitämässään puheessa, että Britannia ottaa kovan linjan tulossa oleviin brexit-neuvotteluihin. Britannia ei hänen mukaansa voi jäädä osaksi EU:n sisämarkkinoita, koska haluaa kontrolloida EU-kansalaisten tuloa Britanniaan. Tämä todetaan myös 77-sivuisessa mietinnössä.

Suunnitelman mukaan Britannia pyrkii luomaan uuden mekanismin kauppakiistojen ratkaisuun eron jälkeen. Myös uusia maahanmuutto- ja tullilakeja on luvassa.

– Tämä hallitus ei yritä löytää keinoa pysyä salaisesti EU:ssa; emme myöskään järjestä toista kansanäänestystä jäsenyydestä, asiakirjassa sanotaan.

Samalla siinä todetaan, että Britannia pyrkii läheisimpään mahdolliseen yhteistyöhön unionin kanssa tärkeissä kysymyksissä, kuten turvallisuudessa, ulkopolitiikassa sekä tieteen ja teknologian alueilla.

Britannian parlamentin alahuoneen jäsenet puolsivat eilen illalla EU-eron aloittamista koskevaa lakiesitystä ensimmäisessä äänestyksessä. Äänestyksen puolesta äänesti 498 ja vastaan 114 edustajaa.

Korkein oikeus määräsi aiemmin, ettei brexit-neuvotteluja voida aloittaa ilman parlamentin hyväksyntää.

Alahuone jatkaa esityksen käsittelyä ensi viikolla. 20. helmikuuta esitys menee ylähuoneeseen, ja hallitus toivoo saavansa sieltä vihreää valoa 7. maalikuuta mennessä. Tällöin May voisi ilmoittaa EU:lle neuvotteluiden käynnistämisestä huippukokouksessa 9.-10. maaliskuuta.

