Caverion Oyj:n johtoryhmän jäsenelle lahjussyyte – liittyy hevosurheilun sponsorointiin

|

Caverion Oyj:n johtoryhmän jäsen on saanut lahjussyytteen liittyen hevosurheilun sponsorointiin, yhtiö kertoo. Caverion Suomi Oy:lle vaaditaan vähintään 300 000 euron yhteisösakkoa.

YIT Kiinteistötekniikka Oy eli nykyinen Caverion Suomi Oy sponsoroi vuosina 2007-2012 hevosurheilua yhteensä noin 65 000 eurolla. Caverionin lisäksi useat muut yritykset sponsoroivat samaa kohdetta. Keskusrikospoliisi on tutkinut näitä eri yritysten maksamia sponsoritukia epäillen niiden olleen lahjuksia.

Syytteen saanut johtoryhmän jäsen on Jarmo Hacklin, joka toimi YIT:n Kiinteistötekniikan toimitusjohtajana vuosina 2011-13.

Caverion ilmoittaa tiedotteessaan, että syytteen on saanut myös toinen henkilö, joka toimii operatiivisissa tehtävissä. Caverion kiistää yhtiöön kohdistuvan vaateen ja molemmat syytetyt kiistävät syyllisyytensä.

Caverion on tehnyt asiasta sisäisen selvityksen, jonka tulosten perusteella molemmat henkilöt nauttivat yhtiön luottamusta ja jatkavat nykyisissä tehtävissään Caverionissa.

– Caverionin eettiset liiketoimintaperiaatteet on linjattu selkeästi. Liiketoimintaperiaatteemme edellyttävät jokaista Caverionin työntekijää toimimaan niiden mukaisesti, emmekä hyväksy minkäänlaista lahjontaa tai epäeettistä liiketoimintaa, sanoi Caverionin toimitusjohtaja Ari Lehtoranta yhtiön tiedotteessa.

Rakennuslehti kirjoittaa, että Hacklinin syyte kytkeytyy tapaukseen, jossa HOK-Elannon entisen kiinteistöjohtajan Jari Leivon epäillään vastaanottaneen lahjuksia, joita on käytetty urheilusponsoroinnin nimissä hänen tyttäriensä hevosurheiluharrastukseen. Keskusrikospoliisi epäilee, että sponsoroinnilla on pyritty vaikuttamaan HOK-Elannon tilauksiin.

https://www.rakennuslehti.fi/2017/02/caverionin-jarno-hacklinillekin-syyte-vantaan-sponsorointijutussa/

STT

Kuvat: