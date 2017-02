Diplomaattilähteet: USA haluaa leikkauksia rauhanturvaoperaatioihin

|

Yhdysvaltojen uusi YK-lähettiläs Nikki Haley on ehdottamassa YK:n rauhanturvaoperaatioiden laajaa arviointia, joka johtanee rauhanturvaoperaatioiden leikkauksiin. Asiasta kertoo kolme diplomaattilähdettä.

Diplomaattien mukaan Haley nosti rauhanturvaoperaatiot ensisijaiseksi leikkauskohteeksi keskusteluissa YK:n turvallisuusneuvoston suurlähettiläiden kanssa kuluneella viikolla.

Yhdysvallat on suurin yksittäinen maksaja rauhanturvaoperaatioiden 7,9 miljardin dollarin budjetista. Haleyn tavoite on laskea Yhdysvaltain maksuosuutta 29 prosentista alle 25 prosenttiin.

Lakkautettavien rauhanturvaoperaatioiden listalla saattavat olla diplomaattien mukaan muun muassa Haitin ja Liberian operaatiot.

STT

Kuvat: