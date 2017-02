DNA ottaa käyttöön viikon isovanhempainvapaan

|

Tietoliikennekonserni DNA alkaa myöntää viikon mittaista palkallista vapaata isovanhemmaksi tulevalle työtekijälle. Yhtiö kertoo olevansa ensimmäinen isovanhempainvapaan käyttöön ottanut yritys Suomessa.

DNA:lla isovanhempainvapaata myönnetään tämän vuoden alusta syntyneiden lasten isovanhemmille. Vapaa on määrä käyttää perheen yhdessäoloon vuoden sisällä lapsenlapsen syntymästä. DNA:n mukaan tarkoitus on edistää työpaikan perheystävällisyyttä myös työuran myöhemmässä vaiheessa.

– Monilla tuoreilla äideillä ja isillä tukiverkosto saattaa olla pitkän matkan päässä, joten on tärkeää, että isovanhemmat voivat olla läsnä silloin kun heitä tarvitaan, kertoo DNA:n henkilöstöjohtaja Marko Rissanen tiedotteessa.

DNA on mukana Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -pilottihankkeessa. Sen myötä esimerkiksi yhtiön yrityspalvelussa on otettu käyttöön liukuva työaika ja kuluttaja-asiakaspalvelussa aiempaa useampi voi hyödyntää etätyömahdollisuutta.

– Mahdollisuus sovittaa yhteen työelämä ja muu elämä tasapainoisella tavalla on yksi keskeinen tekijä työntekijöidemme hyvinvoinnissa, Rissanen perustelee.

