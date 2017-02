Emma-palkinnot jaetaan tänä iltana

|

Musiikkialan Emma-palkinnot jaetaan illalla. Espoon areenassa pidettävässä gaalassa jaetaan palkintoja muun muassa vuoden parhaalle albumille, yhtyeelle ja uudelle tulokkaalle.

Emma-ehdokkuuksia on tänä vuonna kahminut eniten Paula Vesala. Taiteilijanimellä Vesala esiintyvä artisti on ehdolla seitsemässä kategoriassa.

Seuraavaksi eniten ehdokkuuksia keräsivät Sanni, joka sai kuusi ehdokkuutta, sekä Lauri Tähkä, Alma ja Stam1na, jotka saivat kukin viisi ehdokkuutta.

31. kerran järjestettävä Emma Gaala on Suomen suurin vuotuinen musiikkialan palkintojenjakotilaisuus.

STT

