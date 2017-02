EU:n jakautuminen ääripäihin huolestuttaa Sipilää

|

Suomi hakee keskitien ratkaisua keskustelussa Euroopan unionin tulevaisuudesta, sanoo pääministeri Juha Sipilä (kesk.). EU-johtajat ovat tänään koolla Maltalla epävirallisessa kokouksessa, jossa on tarkoitus käydä keskustelua unionin tulevaisuudesta.

Tulevaisuuspohdintaa käydään Rooman sopimuksen vuosipäivän kunniaksi, mutta taustalla on myös voimistuva kritiikki unionia kohtaan.

Sipilä kertoo olevansa huolestunut unionin jakautumisesta ääripäihin.

– Ääripäiden välillä on kieltämättä aika iso ero. Osa haluaa viedä integraatiokehitystä eteenpäin ja toiset haluavat luopua olemassa olevastakin ja saada yhteisiä päätöksiä kansallisiksi, Sipilä sanoi Vallettassa ennen kokouksen alkamista.

Suomi aikoo korostaa julkilausuman valmistelussa sitä, että jo tehdyistä päätöksistä täytyy pitää kiinni. Maahanmuutto ja talouskriisi ovat Sipilän mukaan osoittaneet, ettei tässä ole onnistuttu. Maaliskuun lopussa annettavan julistuksen pitäisi Suomen mielestä olla mahdollisimman konkreettinen.

Ainakin Puolassa ja Unkarissa on käyty keskustelua perussopimusten avaamisesta, mutta Sipilä ei usko, että ajatus tulisi etenemään.

– Niitäkin keskusteluita on ainakin kotimaisissa keskusteluissa ollut, mutta se ei ole realismia. Se varmasti siellä iltapäivällä tyrmätään, Sipilä sanoi.

Aamupäivän aikana EU-johtajat puivat maahanmuuttoa tarkoituksenaan antaa julkilausuma toimista, joilla keskisen Välimeren reitti pyritään rauhoittamaan. EU:n ulkoministeri Federica Mogherini sanoi ennen kokousta uskovansa, että EU-johtajat sopivat kokonaisuudesta, jolla hillitään maahanmuuttoa ja pelastetaan ihmishenkiä.

Tulevaisuuskeskustelu on määrä aloittaa iltapäivällä, mutta vasta sitten kun Britannian pääministeri Theresa May on poistunut paikalta.

STT

