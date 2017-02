FT: Monet suuryritykset näkevät brexitin haittaavan jo nyt bisnestä

|

Liiketoimet kärsivät jo nyt Britannian tulevasta EU-erosta eli brexitistä, arvioivat monet Britannian suurimmista yhtiöistä Ipsot MORI -tutkimusyhtiön kyselyssä. Asiasta kertoo Financial Times.

Vastanneista yritysjohtajista yli puolet arvioi, että viime kesän kansanäänestyksellä on ollut kielteisiä vaikutuksia liiketoimiin. Vaikutusta piti positiivisena noin joka kymmenes vastaaja, kun kolmannes arvioi, ettei brexitillä ole ollut vaikutusta.

Kyselyyn vastasi yritysjohtoa yli sadasta yrityksestä, jotka kuuluvat Britannian 500 suurimman yrityksen listalle.

Englannin pankki on ennustanut Britannian talouskasvun jatkuvan tänä vuonna. Yritysjohtajat ovat kuitenkin huolestuneita siitä, että brittifirmat menettävät brexitin takia kilpailuetua muihin eurooppalaisiin yrityksiin nähden.

https://www.ft.com/content/b1a38be4-e8a5-11e6-967b-c88452263daf

STT

Kuvat: