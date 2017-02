|

Microsoft-kiinteistön kaupasta on ilmaantunut uusi ja hämmentävä tieto. Kaupan aiesopimus on Salon kaupunginhallituksessa käsitelty kokouksessa, josta ei ole julkista pöytäkirjaa.

Salo on tuntuvalla osuudella mukana kiinteistöyhtiössä, joka on ostamassa Microsoftin tehdaskiinteistön. Tiloihin on tarkoitus perustaa teollisen internetin osaamiskeskittymä.

Microsoft puolestaan myy kiinteistön yhtiölle paljon sen todellista arvoa halvemmalla. Luultavasti juuri tämän takia myyjän vaatimuksesta kauppaan on sovittu ehto, että mikäli kiinteistöyhtiö seitsemän vuoden aikana myy kiinteistön tai sen osia edelleen, Microsoftille kuuluu puolet myyntivoitosta.

Kaupalle asetetussa ehdossa sinänsä ei ole ihmeteltävää. Erikoisempi asia onkin se, että kokouksesta ei ole mitään merkintää julkisissa pöytäkirjoissa (SSS 1.2.).

On olemassa asioita, jotka kuuluu käsitellä salaisina ja pitää poissa julkisuudesta. Tavallisimmin sellaisia ovat asiat, joihin liittyy liikesalaisuuksia. Myöskään kaikki yksilöitä koskevat asiat eivät kuulu julkisuuden piiriin.

Näissä yhteyksissä on oikein ja ymmärrettävää, että niitä käsitellään niin sanotuilla B-listoilla. Niiden kohdalla käytäntö on kuitenkin se, että tieto kokouksesta on julkinen, ja salaamisen piiriin jää vain salattavaksi kuuluva aineisto.

Microsoft-kiinteistön kauppa on herättänyt poikkeuksellisen paljon kritiikkiä. Sitä on kohdistunut sekä itse hankkeeseen että sen valmisteluun ja vielä päätöksentekoonkin.

Esiin nousseet mahdolliset jääviydet ovat jo johtaneet siihen, että päätös kiinteistöyhtiöön lähtemisestä joudutaan käsittelemään uudelleen kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Kompuroinnista prosessissa kertoo, että näin joudutaan tekemään.

Osaamiskeskittymää perustettaessa ja kiinteistökauppaa valmisteltaessa matkan varrella on moneen kertaan perätty valmistelijoilta lisää tietoa ja avoimuutta. Viimeisin tieto ei ole omiaan vahvistamaan luottamusta koko hanketta kohtaan.

Ei-julkiset asiat kuuluu pitää salaisina, mutta julkista valtaa käyttävä kaupunginhallitus ei voi kokoontua salaa silloinkaan, kun se käsittelee salassa pidettäviä asioita.