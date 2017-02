Harakka: SDP:n kannatus samoissa luvuissa, jotka saivat Heinäluoman eroamaan

|

SDP:n puheenjohtajaksi pyrkivä Tytti Tuppurainen sanoo, että politiikan pitää perustua tosiasioihin ja uskottaviin taloudellisiin resursseihin. Hän sanoi puheessaan SDP:n puoluekokouksessa, että taloudessa voi jatkua pitkä hitaan kasvun aika, joten puolue ei lunasta luottamusta lupaamalla kaikkea hyvää kaikille.

Tuppuraisen mukaan puolueen pitää pystyä sanomaan, että julkinen talous vaatii tasapainottamista ja rakenteellisia uudistuksia tarvitaan.

SDP:n puheenjohtajaksi pyrkivä Timo Harakka sanoo, että puolue tekee valinnan puolueen nykytilaan tyytymisen ja enemmän haluamisen välillä. Harakan mukaan puolue tarvitsee satatuhatta uutta äänestäjää seuraavien eduskuntavaalien voittamiseen.

Harakka sanoi puheessaan SDP:n puoluekokouksessa, että puolueen kannatus on samoissa luvuissa, jotka saivat puolueen entisen puheenjohtajan Eero Heinäluoman eroamaan puolueen johdosta.

Jatkokautta tavoitteleva puoluejohtaja Antti Rinne kertoi omassa puheenvuorossaan havaintojaan leipäjonoista. Rinteen mukaan pohjoismainen hyvinvointivaltio ei ole valmis.

– Itse asiassa se ei taida tulla koskaan valmiiksi tämä hyvinvointivaltio. Se tarvitsee jatkuvasti rakentamista, uudistamista. Maailma muuttuu niin nopeasti, että meidän täytyy kyetä sitä uudistustyötä tekemään, Rinne sanoi.

Rinne sanoi haluavansa olla tekemässä parempaa pohjoismaista hyvinvointivaltiota.

Kiuru: Harkitsen rauhassa

Kansanedustaja Krista Kiuru ilmoittaa luopuvansa ehdokkuudestaan SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajaksi. Kiuru sanoo, ettei tavoittele myöskään puoluevaltuuston varapuheenjohtajan paikkaa.

Ehdolla puoluevaltuuston puheenjohtajaksi ovat kansanedustajat Tarja Filatov ja Sirpa Paatero.

Kiuru sanoo SDP:n tiedotteessa harkitsevansa nyt rauhassa, miten voi parhaiten palvella SDP:tä ja ajaa satakuntalaisten asiaa eduskunnassa.

Urpilainen pohtii ehdokkuutta

Presidenttipeli on saamassa SDP:n osalta vauhtia tänä keväänä. SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen mukaan SDP asettaa oman ehdokkaansa presidentinvaaleihin uuden puoluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa. Rinne puhui asiasta SDP:n puoluekokouksessa Lahdessa.

Uuden puoluevaltuuston ensimmäisen kokouksen on määrä olla 24. maaliskuuta.

Rinteen mukaan seuraavat presidentinvaalit 2018 ovat poliittisesti poikkeuksellisen tärkeät.

SDP:n entinen puheenjohtaja Jutta Urpilainen sanoo STT:lle pohtivansa presidenttiehdokkuutta.

Malttia eläkekeskusteluun

Erityisesti puoluekokousaloite eläkeindeksin muuttamisesta on herättänyt paljon intohimoja SDP:ssä ennen puoluekokousta. Rinne sanoi ymmärtävänsä hyvin aloitteentekijöiden ja allekirjoittajien huolen eläkeläisköyhyyden torjumisesta.

– Samalla meidän on kuitenkin kaikissa olosuhteissa huolehdittava eläkejärjestelmän kestävyydestä ja pidettävä kiinni nuortenkin sukupolvien eläkelupauksesta. Nämä ehdot eläkejärjestelmään liittyvien uudistusten on ehdottomasti täytettävä, Rinne sanoi.

Hän sanoi toivonsa puoluekokousedustajilta malttia kysymyksen käsittelyssä.

SDP:n puoluekokous on käsittelemässä useita eläkealoitteita, joissa ehdotetaan myös indeksin muuttamista. Puoluehallitus esittää, ettei puolue ryhdy ajamaan indeksin muuttamista.

Harakka: Toinen kierros melko varmasti

SDP:n puheenjohtajakisassa nähdään lauantaina melko varmasti toinen kierros, arvioi puolueen johtoon ehdolla oleva Timo Harakka. Puheenjohtajavaalissa järjestetään toinen kierros, jos ensimmäisellä kierroksella kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta äänistä.

– Viimeisimmän kahden viikon aikana olen aistinut voimakasta muutoshenkeä. Nyt on selvästi tunnelma, että voisi laittaa isomman vaihteen silmään ja uusia kasvot, Harakka sanoi saapuessaan SDP:n puoluekokoukseen Lahdessa.

Ehdolla myös oleva Tytti Tuppurainen ei halunnut veikata äänestyskierrosten määrää, sillä hän sanoo ainoaksi tavoitteekseen voittaa. Hän sanoi, että vielä moni puoluekokousedustaja miettii äänestyspäätöstään. Puheenjohtajasta äänestää yhteensä 500 edustajaa.

Eri mielipidetiedustelujen perusteella nykyinen puheenjohtaja Antti Rinne on ennakkosuosikki vaalissa.

