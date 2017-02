Harakka SDP:n pj-vaalista: Toinen kierros tulee melko varmasti

|

SDP:n puheenjohtajakisassa nähdään huomenna melko varmasti toinen kierros, arvioi puolueen johtoon ehdolla oleva Timo Harakka. Ehdolla myös oleva Tytti Tuppurainen ei halua veikata äänestyskierrosten määrää, sillä hän sanoo ainoaksi tavoitteekseen voittaa. Puheenjohtajavaalissa järjestetään toinen kierros, jos ensimmäisellä kierroksella kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta äänistä.

Eri mielipidetiedustelujen perusteella SDP:n nykyinen puheenjohtaja Antti Rinne on ennakkosuosikki vaalissa.

SDP:n tänään Lahdessa alkaneen puoluekokouksen mielenkiintoisin anti keskittyy juuri henkilövalintoihin. Puolue valitsee huomenna myös uuden puoluesihteerin. Nykyinen puoluesihteeri Reijo Paananen ei pyri jatkokaudelle.

Puoluesihteeriksi pyrkivät lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila, Palvelualojen ammattiliiton yhteiskuntasuhteiden päällikkö Hanna Kuntsi, Miltton Brusselsin johtava asiantuntija Antton Rönnholm ja Demokraatin päätoimittaja Mikko Salmi.

Viime kerrasta otettu opiksi

Erikoistutkija Mari K. Niemi Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksesta kuvailee puheenjohtajakamppailua ”varovaiseksi tepasteluksi johtajakysymyksen äärellä”.

– Puolueessa on kampanjassa otettu opiksi Antti Rinteen ja Jutta Urpilaisen kampanjasta, joka oli polarisoiva, kipeä ja traumaattinen vaali puolueelle, Niemi arvioi.

Rinne selätti Urpilaisen puheenjohtajavaalissa vuonna 2014. Nyt Rinteen vastaehdokkaina ovat kansanedustajat Harakka ja Tuppurainen, jotka Niemen mukaan sanovat vievänsä puoluetta dynaamisempaan, eteenpäin katsovampaan ja kansainvälisempään suuntaan. Koska keskustelusta ei haluta luoda ikävää kuvaa, Rinnettä ei juuri kritisoida suoraan.

– Haastajat haluavat esittää Rinteen johtajana, joka ei ihan ymmärrä nykymenoa, modernia työtä, kansainvälisyyttä eikä ole suorapuheinen suhteessa rasismiin, Niemi arvioi.

Linjaeroja vaikea löytää

Niemi sanoo, että noin kuukauden täysillä kestäneen puheenjohtajakisan aikana haastajat eivät ole yksilöineet, mikä iso ongelma Rinteen johtajuudessa ja vaihtoehdossa on. Harakka on korostanut, että ei koe Rinnettä vastustajakseen eikä ole syrjäyttämässä ketään.

– Jännä ettei olla sen vertaa rehellisiä, että sanottaisiin ”sun linja on väärä ja et saa tarpeeksi tilanteesta irti, joten haluaisin yrittää saanko enemmän tilanteesta irti”, Niemi sanoo.

Linjaeroja ehdokkaiden väliltä pitää etsiä tarkasti, jotta jotain löytyisi. Niemen mukaan Tuppurainen on toistanut asettuvansa populismin nousua vastaan.

– Vaikka Rinne on torjunut rasismin, onko hänen ajattelussaan enemmän ajatusta, että perussuomalaisista tuleville ei suljeta ovia? Niemi pohtii.

Niemen mukaan Rinteen haastaminen näin pian kertoo tyytymättömyydestä, vaikka Rinteen gallup-luvut ovat näyttäneet ihan hyviltä. Ylen ja Helsingin Sanomien tuoreimmissa mielipidetiedusteluissa SDP on suosituin puolue. Ylen mittauksen mukaan SDP:tä äänestäisi 20,4 ja Helsingin Sanomien mittauksen mukaan 21,7 prosenttia äänioikeutetuista.

STT

Kuvat: