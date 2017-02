”Hauska ja aseistariisuvan haikea” – Runeberg-kirjallisuuspalkinto Peter Sandströmille

|

Tämän vuoden Runeberg-kirjallisuuspalkinto on myönnetty Peter Sandströmille romaanista Laudatur. Palkintosumma on 10 000 euroa, ja sen maksavat Uusimaa ja Porvoon kaupunki.

Palkintoraadin mukaan Laudatur on lennokkaan hauska, aseistariisuvan haikea ja kieleltään juurevan notkea yllätysten romaani. Laudatur on romaani aikuisesta miehestä, toimittaja ja runoilija Peteristä, jonka perhe-elämä ei ole sellaista kuin hän toivoi ja odotti.

Runeberg-palkinto on suomalainen kirjallisuuspalkinto, joka myönnetään vuosittain Johan Ludvig Runebergin syntymäpäivänä viides helmikuuta. Palkinto on jaettu vuodesta 1987.

Aiemmin palkinnon ovat saaneet muun muassa Tapio Koivukari, Joni Skiftesvik ja Hannu Raittila.

Voittajan valitsi kahdeksan ehdokkaan joukosta raati, johon kuuluivat sen puheenjohtaja, kirjailija Tero Liukkonen, runoilija Tommi Parkko ja kirjallisuudentutkija Maili Öst.

Palkinnon jakavat yhdessä Porvoon kaupunki, sanomalehti Uusimaa, Suomen Kirjailijaliitto, Suomen arvostelijain liitto ja Finlands Svenska Författareförening.

STT

