HS-gallup: Poliisiin ja armeijaan luotetaan, luotto EU:hun romahti

Suomalaiset luottavat yhä voimakkaasti turvallisuutta ylläpitäviin tahoihin, käy ilmi Helsingin Sanomien tuoreesta kyselystä. Luottamus Euroopan unioniin on kuitenkin romahtanut.

Suomalainen luottaa edelleen poliisiin, armeijaan ja kirkkoon. Luottamus instituutioihin on pysynyt Suomessa poikkeuksellisen korkeana.

Helsingin Sanomien mukaan arvot ja arvostukset ovat säilyneet varsin samanlaisina kuin ne olivat kansainvälisessä tutkimuksessa vuonna 2005.

Erona aiempaan EU:hun luotti runsaat 36 prosenttia, kun vielä vuonna 2005 unioniin luotti 48 prosenttia suomalaisista.

Luottamus lehdistöön ja televisioon on sitä vastoin selvästi parantunut.

HS teetti kyselyn Kantar TNS:llä. Kysymykset olivat samoja kuin vuoden 2005 World Values Surveyssa. Tulokset eivät ole tieteellisesti vertailukelpoisia.

STT

