HS-gallup: Poliisiin ja armeijaan luotetaan

|

Suomalaiset luottavat yhä voimakkaasti turvallisuutta ylläpitäviin tahoihin, käy ilmi Helsingin Sanomien kyselystä. Suomessa luottamus instituutioihin on pysynyt kansainvälisesti poikkeuksellisen korkeana.

Suomalainen luottaa edelleen poliisiin, armeijaan ja kirkkoon. Lisäksi luottamus lehdistöön ja televisioon on selvästi parantunut.

Myös luottamus EU:hun on kasvanut. Kun vuonna 2005 unioniin luotti erittäin tai melko paljon reilut 36 prosenttia, nyt luku on kasvanut 48 prosenttiin.

– – – –

Korjattu kello 13.25: HS korjasi uutistaan. Alkuperäisessä jutussa oli tarkasteltu vuoden 2005 World Values Surveyn (WVS) ja tuoreen HS-gallupin EU-luottamusta koskevia lukuja väärin päin. Siinä esitettiin vuoden 2005 luvut uusina lukuina ja vuoden 2016 luvut vuoden 2005 tietoina.

http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005074344.html

STT

Kuvat: