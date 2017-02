HS: Suomi luovutti tiedot Buk-ohjuksista malesialaiskoneen turman tutkijoille

|

Suomi on luovuttanut tiedot Buk-ohjuksista malesialaiskoneen alasampumisen tutkijoille, kertoo Helsingin Sanomat.

Keskusrikospoliisin rikosylikomisario Göran Wennqvist kertoi lehdelle, että tutkijat saivat pari viikkoa sitten kaikki haluamansa tiedot. Hänen mukaansa uusia pyyntöjä ei ainakaan vielä ole tullut.

Hollannin viranomaiset jatkavat yhä Ukrainassa kesällä 2014 alasammutun malesialaiskoneen rikostutkintaa.

Suomelle on aiheutunut päänvaivaa Hollannin pyytämästä Buk-ohjuksiin liittyvästä oikeusavusta. Suomi osti ohjukset aikoinaan Venäjältä, jonka kanssa tehdyssä hankintasopimuksessa on salassapitosäännöksiä.

KRP ilmoitti vajaa kuukausi sitten, että Suomi antaa loputkin Buk-tiedot hollantilaisille tammikuun aikana.

Keskusrikospoliisin päällikkö Robin Lardot kertoi tuolloin STT:lle, että Suomi sai tarkennetun oikeusapupyynnön Hollannista marraskuussa ja asia on käsitelty joulukuussa.

– Olemme päättäneet antaa tarkennetun pyynnön mukaisen aineiston Hollannin viranomaisille. Aineisto voidaan myös jakaa kansainväliselle tutkintaryhmälle, Lardot sanoi.

