Hyperloop kiinnostaa Hajalassa

Kapselissa matkustajia ja tavaraa kuljettava hyperloop herättää aitoa uteliaisuutta Hajalassa. Salon kaupungin hyperloopista keskiviikkona järjestämä tiedotustilaisuus koulussa oli piukassa kuulijoita.

Tulevaisuuden huippunopea liikennemuoto kiehtoi enemmän kuin ärsytti kyläläisiä toisin, kuin sosiaalisessa mediassa käytävästä kriittisestä keskustelusta oli ennakoitavissa.

– Hyperloop on kehityshanke, jossa meillä on mahdollisuus olla mukana ja johon Salon kannattaa panostaa. Hanke on mielenkiintoinen, hyödyllinen ja tärkeä, kaupunginarkkitehti Jarmo Heimo kertoi.

Amerikkalainen Hyperloop One -yhtiö tekee parhaillaan Nevadan autiomaassa kokeita, joiden tuloksia odotetaan lähiaikoina. Kokeiden jälkeen yhtiö valitsee 3–4 paikkaa eri puolilta maapalloa, joihin rakennetaan testiradat hyperloopille. Yksi mahdollisuuksista on Salo.