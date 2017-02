IAAF piti Venäjän pannan voimassa – MM-kisat jäävät väliin

|

Kansainvälinen yleisurheiluliitto IAAF on pitänyt voimassa Venäjän sulkemisen pois kansainvälisestä kilpailutoiminnasta järjestelmällisen dopingin takia. Se merkitsee sitä, ettei Venäjä todennäköisesti saa joukkuetta ensi kesän yleisurheilun MM-kisoihin Lontooseen.

IAAF:n riippumaton työryhmä julkisti maanantaina uusimman raporttinsa Venäjän yleisurheiluliitosta. Raportin mukaan liiton antidopingtoiminnassa on tapahtunut edistystä, mutta se ei vielä riitä Venäjän ottamiseen takaisin IAAF:n täysivaltaiseksi jäseneksi.

Venäjä voi saada jäsenyytensä takaisin aikaisintaan marraskuussa.

Vaikka Venäjän yleisurheiluliiton panna pysyy voimassa, voivat yksittäiset urheilijat hakea oikeutta kilpailla neutraaleina urheilijoina kansainvälisissä kisoissa, jos heitä on testattu asianmukaisesti.

