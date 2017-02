Iran harjoittelee ohjusiskuja

|

Iran aikoo käyttää ohjuksia vallankumouskaartinsa sotaharjoituksissa tänään. Vallankumouskaartin uutissivuston mukaan harjoitusten tarkoitus on näyttää, että Iran on valmis taistelemaan sitä kohtaavia uhkia ja sitä vastaan asetettuja pakotteita vastaan.

Yhdysvallat määräsi perjantaina uusia pakotteita Irania vastaan maan viime viikonloppuna tekemän ballistisen ohjuskokeen vuoksi.

Iran on vahvistanut tehneensä ohjuskokeen. Koetta pidetään reaktiona presidentti Donald Trumpin päätökselle estää Iranin ja kuuden muun maan kansalaisten pääsy Yhdysvaltoihin.

Vallankumouskaartin uutissivuilla julkaistulta listalta käy ilmi, että tämänpäiväisissä sotaharjoituksissa käytettävät ohjukset ovat lyhyen matkan ohjuksia, joiden kantama on enimmillään 75 kilometriä.

STT

Kuvat: