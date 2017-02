IS: Sauerland tarjoaa Heleniukselle uusintaa Chisoraa vastaan

|

Sauerland-nyrkkeilytalli on tehnyt Robert Heleniukselle tarjouksen ottelusta Dereck Chisoraa vastaan, uutisoi Ilta-Sanomat. Raskassarjalaiset kohtasivat 2011, jolloin Helenius kuittasi kiistellyn pistevoiton.

Helenius kuului uransa alussa Sauerland-tallin nyrkkeilijöihin, mutta lähti tallista sopimusriitojen saattelemana. Kiista on sovittu, ja Helenius on ilmoittanut olevansa valmis yhteistyöhön Sauerlandin kanssa. Chisora kuuluu Sauerland-talliin.

Helenius otteli edellisen kerran joulukuussa, jolloin hän pysäytti Helsingissä Gonzalo Omar Basilen ensimmäisessä erässä. Chisora otteli myös joulukuussa ja hävisi pistein Dillian Whytelle.

http://www.iltasanomat.fi/nyrkkeily/art-2000005076879.html

STT

