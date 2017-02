IS: Useiden suomalaisten lehtien nettisivuja hakkeroitu

|

Useiden suomalaisten lehtien nettisivuja on hakkeroitu, kertoo Ilta-Sanomat. Lehden mukaan hakkeroinnin uhriksi on joutunut myös yhdistyksiä.

Hakkeroijan jäljiltä sivuilla on ollut esimerkiksi Kurdistanin lippu ja terrorijärjestö Isistä halventavia kommentteja. Hakkeroijan puumerkkien joukossa on myös sähköpostiosoite.

Ilta-Sanomien mukaan ainakin Satakunnan Kansan, Warkauden Lehden ja Iisalmen Sanomien nettisivuja on aamulla hakkeroitu. Lehden mukaan hakkerin viestejä on ilmestynyt myös useille ulkomaisille nettisivustoille.

Satakunnan Kansan mukaan tietomurron lehden sivuille mahdollistanut tekninen vika on jo löydetty ja sitä korjataan.

STT

Kuvat: