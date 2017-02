Israelin parlamentti laillisti Länsirannalle rakennetut asunnot

|

Israelissa parlamentti on hyväksynyt kiistellyn lain, joka laillistaa kymmenet juutalaissiirtokunnat, jotka on rakennettu miehitetylle Länsirannalle.

Laki hyväksyttiin äänin 60-52. Se sallii Israelin ottaa haltuunsa palestiinalaisessa yksityisomistuksessa olevaa maata, jolle siirtokuntalaiset ovat rakentaneet tietämättä alueen olevan yksityisomistuksessa tai koska valtio on sallinut heidän tehdä niin.

Lain mukaan palestiinalaisomistajat saavat korvauksen rahana tai muualla sijaitsevana maana.

Palestiinalaisjohto on kritisoinut lakia ”keinoksi laillistaa maavarkaudet”. Palestiinan vapautusjärjestö PLO:n mukaan rakentaminen Länsirannalle ”vaarantaa rauhan ja kahden valtion ratkaisun”.

Israelin korkein oikeus voi vielä kaataa lain.

USA ei kommentoinut päätöstä

Yhdysvallat kieltäytyi maanantaina kommentoimasta Israelin parlamentin päätöstä. Kommenttia asiaan haettiin Yhdysvaltain ulkoministeriöltä.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoo kertoneensa päätöksestä Yhdysvaltain hallinnolle, jotta asia ei tulisi yllätyksenä ”ystävälle”.

Vallan vaihduttua Yhdysvalloissa on maan suhtautuminen Israelin siirtokuntiin ollut epäselvempää.

Presidentti Donald Trumpin tiedottaja Sean Spicer sanoi viime viikolla, etteivät uudet siirtokunnat tai olemassa olevien laajentaminen ”ei välttämättä ole avuksi” Lähi-idän rauhan turvaamisessa.

– Me emme usko siirtokuntien olemassaolon estävän rauhaa, mutta uusien siirtokuntien rakentaminen tai olemassa olevien laajentaminen ei välttämättä auta asia, Spicer sanoi.

Trumpin astuttua virkaansa Israel on rohkaistunut siirtokuntien kasvattamiseen.

