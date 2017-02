Italia ja Libya kahdenväliseen sopimukseen maahanmuutosta

|

Italia on solminut Libyan kanssa kahdenvälisen sopimuksen muuttoliikkeen hillitsemiseksi keskisellä Välimerellä. Sopimuksessa Libyan yhtenäishallitus lupautuu kitkemään ihmissalakuljetusta Italian antamaa apua vastaan.

Italia on luvannut Libyalle uutistoimisto AFP:n mukaan taloudellista apua ja koulutusta rajavartiostolle.

Myös EU-maat kokoavat tänään epävirallisessa huippukokouksessa toimia Libyan tueksi. EU-maat eivät kuitenkaan tavoittele Libyan kanssa erillistä sopimusta, koska maan hallinnon on katsottu olevan niin hauras.

– Annamme vahvan tukemme Italialle ja sopimukselle, joka allekirjoitettiin eilen Roomassa, EU:n ulkoministeri Federica Mogherini sanoi ennen kokousta.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat olleet hyvin huolissaan olosuhteista, joissa ihmiset odottavat Libyan sisällä. Salakuljettajien armoilla olevat ihmiset odottavat leireillä, jotka ovat osin rikollisten ylläpitämiä. Italia ja EU ovat luvanneet tukea maan sisäministeriön ylläpitämille leireille.

STT

Kuvat: