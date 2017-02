James heitti Cavsin jatkoajalle ja voittoon

|

LeBron James heitti Cleveland Cavaliersin jatkoajalle ja auttoi joukkueensa 140-135-voittoon Washington Wizardsista koripalloliiga NBA:n kauden viihdyttävimpiin kuuluvassa ottelussa. John Wall vei kahdella vapaaheitolla Washingtonin 120-117-johtoon, kun varsinaista peliaikaa oli jäljellä 3,4 sekuntia.

Kevin Love syötti päätyrajalta pallon Jamesille, joka upotti vaikean kääntöheiton kolmosen viivan takaa aivan Wizardsin vaihtopenkin edestä. ESPN:n mukaan Jamesin osumatarkkuus oli vain 2/31 edellisistä tasoitusta hakeneista kolmosista peliajan viimeisten viiden sekunnin aikana.

– LeBron upotti mielettömän heiton, jonka hän todennäköisesti saisi sisään kerran miljoonasta, Wall puuskahti.

Jatkoajan alussa James sai virhetilinsä täyteen ja katseli penkiltä, miten Kevin Love (39 pistettä/12 levypalloa) ja Kyrie Irving käänsivät ottelun Cavaliersille. Jamesin 17 korisyöttöä olivat hänen uransa uusi yhden ottelun ennätys.

Ottelun jälkeen James tyrmäsi New York Daily Newsin uutisen, jonka mukaan hän on vaatinut Cavsia vaihtamaan Loven Knicksin Carmelo Anthonyyn.

– Se on roskaa, James kuittasi.

