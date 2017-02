Järviin päästettävät likavedet Someron ja Kiskon Kirkkojärvien yhteinen ongelma

|

Someron Kirkkojärveen menee vuodessa valtavia määriä jätevettä, koska rannassa olevalta pumppaamolta juoksutetaan sateilla viemäreissä tulvivaa vettä järveen. Kirkkojärven ranta-alueen asukkaat seuraavat huolestuneena tilannetta sekä järven rehevöitymistä ja umpeenkasvua.

Toisella Kirkkojärvellä Kiskossa painitaan samanlaisen ongelman kanssa. Järveen valuu sateilla viemäreistä likavettä, koska Salon kaupungin puhdistamon teho ei riitä.

Asukkaat korostavat, että Kiskossa on tehty viime vuosina paljon töitä, jotta Kirkkojärven tilaa on saatu parannettua. Nyt he vaativat kaupunkia kantamaan oman vastuunsa ja rakentamaan viemärin Kiskosta Muurlaan.

Molemmilla Kirkkojärvillä on tuttu järveen valuvista likavesistä ympäristöön leijuva haju.