Jatkokaudelle lähtevä Rinne: Nyt on kypsää valmiutta pääministeriksi

Toiselle puheenjohtajakaudelle lähtevä SDP:n Antti Rinne sanoo oppineensa politiikan toimintatavat. Lähivuosien vaaliruuhkassa eduskuntavaalit häämöttävät parin vuoden päässä.

– Nyt on kypsää valmiutta siihen, että kykenee toimimaan pääministerinä, kun se tilanne eteen sattuu tai tulee, Rinne sanoi.

Ylen ja Helsingin Sanomien tuoreimmissa mielipidetiedusteluissa SDP on suosituin puolue. Viime hallituksessa SDP:n ja kokoomuksen yhteistaival oli kivinen.

Rinne ei lauantaina ruvennut ottamaan punamulta- tai sinipunaroolia. Hän huomautti, että onnitteluita tuli sekä keskustan Juha Sipilältä että kokoomuksen Petteri Orpolta.

– Haluan sanoa vain, että sosialidemokraattinen puolue on perusolemukseltaan yhteistyön puolue.

Viime vuosina SDP:ssä on nähty erilaisia sisäisiä vääntöjä, ja niitä on riittänyt myös viime kuukausina.

– Henkilöjännitteitä on varmaan kaikissa puolueissa jonkin verran, mutta ei minun mielestäni toimintaa haittaavasti, Rinne sanoi.

Hänen mukaansa tavoitteena on, että kevään kuntavaaleissa SDP on selkeästi isoin puolue.

Jatko varmistui jo ensimmäisellä kierroksella

Ennakkosuosikkina puoluekokoukseen tullut Rinne varmisti jatkokautensa jo puheenjohtajaäänestyksen ensimmäisellä kierroksella.

– Kun on kolme ehdokasta ja ensimmäisellä kierroksella voittaa, se on vahva mandaatti eteenpäin, Rinne sanoi.

Hän sai puoluekokouksessa 281 ääntä. Timo Harakka sai 159 ääntä ja Tytti Tuppurainen 55 ääntä. Ehkä odotettuakin vankempi kolmanneksen ääniosuus toi Harakan näkyväksi hahmoksi SDP:ssä.

– Kolmannes puoluekokousedustajista oli sitä mieltä, että muutospaineet ovat niin kovat, että johtaja ja kasvot olisi ollut syytä vaihtaa, Harakka sanoi äänestyksen jälkeen.

Hän sanoi jatkavansa puolueessa työtä sen puolesta, että SDP voittaisi vuoden 2019 eduskuntavaalit ja johtaisi Suomea pääministeripuolueena.

Vankan ammattiyhdistystaustan omaava Rinne saa nyt rinnalleen puoluesihteerin Brysselistä ja liike-elämästä. Antton Rönnholm voitti vaalissa toisella kierroksella Hanna Kuntsin äänin 286-209. Rönnholm on työskennellyt Miltton Brusselsin johtavana asiantuntijana. Rinne sanoi uskovansa, että heistä tulee hyvä parivaljakko.

Presidenttipeli pöydällä

Presidenttipeli on saamassa SDP:n osalta vauhtia tänä keväänä. SDP asettaa oman ehdokkaansa presidentinvaaleihin uuden puoluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa. Kokouksen on kaavailtu olevan maaliskuun lopussa.

Rinteen mukaan kokouskutsuja ei ole vielä lähetetty ja asia on auki. Hän ei vielä osaa sanoa, onko kokous ennen vain jälkeen huhtikuun kuntavaalien.

– Niin kuin olen aiemmin julkisuudessa sanonut, Jutta Urpilainen on erittäin hyvä kandidaatti ja olen mielellään tukemassa häntä, jos hän on käytettävissä, Rinne sanoi.

Urpilainen kertoi lauantaina STT:lle puoluekokouksessa, että hän kertoo tässä kuussa, tavoitteleeko SDP:n presidenttiehdokkuutta.

– Helmikuun aikana, mahdollisimman pian, Urpilainen sanoi.

