Jauhojärvi pääsi nauttimaan voittamisen tunnelmasta

Sami Jauhojärvi sai pysähtyä urakalla kännykkäkuviin, kun keuruulaisyleisö halusi ikuistaa Suomen mestarin miesten 15 kilometrin jälkeen. Jauhojärvi on olympiavoittaja, mutta tämän päivän jälkeen myös 15-kertainen Suomen mestari henkilökohtaisissa kilpailuissa.

– Keskimäärin on mukavampaa voittaa kuin hävitä, Jauhojärvi tuumasi.

Hän kukisti ennakkosuosikki Matti Heikkisen 43,2 sekunnilla oltuaan puolimatkassa seitsemän sekuntia tappiolla. Heikkinen totesi laskusuuntaisen hiihtämisensä yksiselitteiseksi syyksi alipalautumisen.

– Kroppa ei käsitellyt vauhtia. Tämä vahvisti viikon tuntemuksia, Heikkinen kertoi.

Väsymykseen auttaa lepo ja kevyt harjoittelu. Heikkinen aikoo pysytellä alkuviikon kotimaisemissaan Jyväskylässä ja suuntaa Ruhpoldingiin leirille ensi perjantaina.

– Viikko menee leirillä hyvin, kymmenen päivää on paljon ja kaksi viikkoa liikaa, Heikkinen hymyili.

Heikkistä ei pelota edes pakkasennusta, sillä hänellä on aina tarjolla vaihtoehto pakkasessa hiihtämiseen.

– Kihulla on 21 astetta lämmintä sisällä, Heikkinen viittasi Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen tiloihin Jyväskylässä. Siellä hän on tehnyt kauden aikana useita kovia harjoituksia kontrolloiduissa oloissa.

Ville Nousiainen hiihti Keuruun SM-latujen toisen pronssinsa ja jäi Jauhojärven vauhdista 55,6 sekuntia.

– Hiihto oli sinnepäin. Keuhkot alkavat toimia, Nousiainen sanoi.

Hänen terveysongelmansa ovat vatsahappojen perua, ja uusi lääkitys alkaa purra.

Perttu Hyvärinen oli pettynyt 0,4 sekunnin tappioonsa mitalisijoista.

– Olin Tour de Skin jälkeen mahataudissa. Piti palautella. Maailmancupiin ei olisi tällä menolla kannattanut lähteä, Hyvärinen sanoi.

Maajoukkuemiehistä kisasta puuttuivat Iivo Niskanen ja Lari Lehtonen. Niskanen ei kokenut palautuneensa riittävästi, ja Lehtonen oli nuhainen.

STT

