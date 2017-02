Jyrki Jokipakan Calgary hävisi New York Rangersille

|

Jääkiekon NHL:ssä Jyrki Jokipakan Calgary on hävinnyt ottelun New York Rangersia vastaan. New York Rangers vei voiton kotonaan luvuin 4-3. Jokipakka viiletti jäällä reilut 12 minuuttia.

Yön tynkäkierroksella ovat kohdanneet myös Washington ja Los Angeles sekä Edmonton ja Montreal. Washington vei kotonaan voiton selvin lukemin 5-0. Edmontonin ja Montrealin välinen peli ratkaistiin puolestaan vasta voittolaukauskisassa. Voittajaksi selvisi Edmonton luvuin 1-0.

STT

Kuvat: