Kaksi isänmaata?

Kaksoiskansalaisuudesta ryöpsähti vilkas ja osin kiivassanainenkin keskustelu, kun Yle kertoi yhtä ja kahta passia kanavien varusmiesten toisistaan poikkeavasta kohtelusta.

Keskusteluun riittää aineksia. Asia on monitahoinen, eikä yksiselitteisiä vastauksia ole. Yllykettä keskustelulle antavat yleisessä maailmantilanteessa koettu epävarmuus ja ennustamattomuus.

Vähintään tarpeesta arvioida kaksoiskansalaisuuteen liittyvien lakien muutostarve ollaan laajasti yhtä mieltä. Aihepiiristä on jo käynnissä selvityksiä ja vireillä on lakimuutoksia.

Kuumaksi keskustelu äityi Ylen kerrottua, että puolustusvoimissa on uusia käytäntöjä kaksoiskansalaisia kohtaan otettu käyttöön jo ennen kuin uusia lakeja on ehditty säätää.

Puolustusvoimat on kiistänyt tiedot ja vaatinut Yleisradiolta oikaisua. Yleisradio on pysynyt uutisensa takana.

Asia on herkkä myös yksilötasolla. Nyt kysytään, mitkä ovat sellaisia esimerkiksi kansallisen turvallisuuden kannalta tärkeitä virkoja tai tehtäviä, joihin kaksoiskansalaisilla ei olisi pääsyä.

Kysymys lojaaliusristiriidan mahdollisuudesta on luonnollinen ja ymmärrettävä. Yhtä ymmärrettävää on, että yksilön näkökulmasta kysymys voi näyttää epäluottamukselta.

Joka tapauksessa kyse on luopumisesta yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksesta. Jos sellainen todetaan tarpeelliseksi, sille on oltava laissa säädetyt perusteet.

Kaksoiskansalaisuus on ollut Suomessa mahdollista vuodesta 2003 alkaen. Mistään harvinaisesta asiasta maailmalla ei ole kysymys. Tällainen on käytössä noin puolessa maailman maista.

Oma puolensa asiassa on se, että puolustusministeri otti poikkeuksellisen kovasanaisesti kantaa Yleisradion toimintaan asiassa. Ministeri on sanonut Ylen uutisoinnin haittaavan Suomen julkikuvaa uutisen levittyä Venäjän mediaan.

Tiedotusvälineiltä saa ja kuuluu vaatia uutisoinnin paikkansapitävyyttä. Niitten vastuuttaminen maan ulkosuhteista ja julkikuvasta ministeriaition antamalla arvovallalla ei sen sijaan kuulu enää tähän aikaan.