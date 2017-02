Kalteva pinta

|

VESA TUOMINEN. Kansalaisaloitteeseen eutanasian sallimiseksi on kerätty 63 000 suomalaisen nimet. Aloite on etenemässä eduskunnan käsittelyyn.

Lääkärien ammattikunnassa aloite herättää monenlaisia ajatuksia. Hehän joutuisivat toteuttamaan eutanasian, mikäli sille katsotaan riittävät perusteet lain voimaan tullessa.

Eutanasia on aktiivinen toimenpide, jossa tavoitteena on potilaan kuolema. Eutanasiasta on keskusteltu mediassa runsaasti. Aihe herättää voimakkaita tunteita puolesta ja vastaan.

Onko oikein, että joku kärsii suunnattomasti, eikä voi siinä tilanteessa päättää elämästään? Onko sallittua lääketieteen keinoin vaikuttaa ihmisen elämän päättymiseen eli voiko parantumattomasti sairas kovista kivuista kärsivä ihminen valita kuolinhetkensä?

Eutanasia sallitaan Euroopan maista, Belgiassa, Hollannissa, Luxemburgissa ja Sveitsissä. Hollannissa eutanasia on tehty yhä useammalle ihmiselle psyykkisten sairauksien tai alkavan dementian takia.

Eutanasia yleistyy yhä moninaisemmista syistä maissa, joissa se sallitaan. Onko siis vaara, että eutanasiaa käytetään väärin? Tuleeko siitä jopa ihmiselämää jaotteleva keino? Kuka vakavasti sairas tai vammautunut saa elää?

Ollaan sitten puolesta tai vastaan, kysymys eutanasiasta ei ole helppo. Paljon on ollut keskustelua kivun lievittämisestä. Kivunhoito on ensiarvoisen tärkeää. Palliatiivinen lääketiede, joka on kivun hoitamista, on kehittynyt, mutta se vaatii lääkäreiltä erityistietämystä.

Elämän lopun hyvä hoito, saattohoito, pitää turvata kaikille. Ihmisarvoa tulee kunnioittaa aina, varsinkin elämän loppuvaiheessa kipua lievittämällä ja kuolevan kanssa läsnä olemisella.

Näin vältyttäisiin ajatukselta, joka on syntynyt Hollannissa. Hollannin terveys- ja oikeusministeriön mielestä kuolinapua voitaisiin antaa ihmisille, jotka eivät enää näe tarkoitusta elämälleen, ovat eristyksissä tai yksinäisiä esimerkiksi menetettyään läheisensä.

Olemme vaarassa joutua kaltevalle pinnalle eutanasiaa määritellessämme. Minun on vaikea hyväksyä sitä. Toivon kipujen hoidon kehittyvän edelleen niin, että sairaiden potilaiden ja heidän läheistensä suurin pelon aihe, kipu, poistuu.

Kirjoittaja on Paimion kirkkoherra.