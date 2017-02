Korisliigan kärkikamppailu täyttää Urheilupuiston parkkipaikat ja Salohallin istumapaikat

|

Kauan odotettu Korisliigan kärkikamppailu Vilpas-Seagulls täyttää Salohallin istumapaikkojen lisäksi Urheilupuiston parkkipaikat.

Keskiviikkoillan otteluun odotetaan jopa yli 2 000 katsojaa. Kolme viikkoa sitten Korihait-ottelussa syntynyt Vilppaan yleisöennätys 2 094 on vaarassa rikkoutua. Vilpas on varautunut otteluun levittämällä irtotuoleja kaupungin puoleiseen päätyyn, sillä kiinteitä istumapaikkoja Salohallissa on ”vain” 1 612.

Varmaa kuitenkin on, että Urheilupuiston hiljattain laajennetusta parkkialueesta loppuu tila. Suurimpien ruuhkien välttämiseksi yleisöä pyydetäänkin käyttämään jäähallin parkkipaikkaa tai saapumaan hallille pakkasta uhmaten kävellen tai polkupyörällä.

Itse ottelusta ei panosta puutu: voittaja siirtyy Korisliigan kärkipaikalle ja ottaa ison askeleen kohti runkosarjan voittoa.

Olisi kohtuutonta väittää, että Vilpas lähtisi otteluun altavastaajana, vaikka Seagulls onkin miehittänyt kärkipaikkaa runkosarjana kahden ensimmäisen kolmanneksen ajan lokakuusta helmikuulle.

22 ensimmäisestä ottelustaan vain neljä hävinnyt Seagulls on kuitenkin hävinnyt kaksi edellistä otteluaan (Pyrintö vieraissa ja Kataja kotona) selvin lukemin. Näissä otteluissa Seagullsin kokoonpanosta on puuttunut Susijengin pitkäaikainen ykkössentteri Gerald Lee junior. Hänen pelaamisensa keskiviikkona on epävarmaa. Tosin joukkueen päävalmentaja Mikko Larkas vihjasi viime perjantain Kataja-ottelun jälkeen, että ”Junnu” saattaisi olla tänään kokoonpanossa.

Seagulls on ollut siis viime viikot kaukana parhaastaan.

Vilpas taas on saanut harjoitella kaikessa rauhassa ja ajaa uutta ison pään vahvistustaan Brandon Edwardsia syvemmälle joukkueen konseptiin. Vilpas on pelannut edellisten 18 päivän aikana vain yhden ottelun – sekavan esityksen jälkeen Vilpas voitti viikko sitten Joensuussa Katajan Edwardsin viimeisen sekunnin tippauksella (65–68).

Tänään Vilpas on paitsi hyvin harjoitellut ja vireä, myös ensimmäistä kertaa tällä kaudella täysin terve (kolotuksia ei lasketa). Tänään Vilpas esiintyy kotiyleisölleen ensimmäistä kertaa sillä kokoonpanolla, jolla se aikoo voittaa keväällä mestaruuden.

Edwardsin lisäksi kokoonpanosta löytyy maajoukkuemies Mikko Koivisto, joka pelaa tänään ensimmäisen ottelunsa vuoden 2017 puolella.

– Kestää varmasti hetken aikaa ennenkuin löydämme sopivat rotaatiot ja viisikot kentällä, mutta potentiaali joukkueessamme on huikea, Vilppaan päävalmentaja Joonas Iisalo myöntää turhia kiertelemättä.

Joukkueiden välillä tuskin nähdään päästä päähän virtaavaa villin lännen korijuhlaa, jossa laulavat sekä aseet että saluunan ovien saranat. Kyseessä on kuitenkin Korisliigan kaksi keskimäärin vähiten pisteitä omiin päästänyttä joukkuetta (Vilpas 77,5–Seagulls 78,2).

Korisliigaa Vilpas–Seagulls keskiviikkona Salohallissa kello 18.30.