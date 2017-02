Kotijoukkue tähyää hiihtomitaliin Lahden jokaisena kisapäivänä

|

Jokainen Lahden MM-kisojen hiihtopäivä voi olla suomalaisittain mitalipäivä, uskoo maastohiihdon päävalmentaja Reijo Jylhä. Jos päävalmentajan näkemys toteutuu prikulleen, suomalaiset hiihtävät MM-kotikisoista ainakin yhdeksän mitalia. Lahdessa kisataan tusina maastohiihdon kilpailua yhdeksässä päivässä.

Kaksi vuotta sitten MM-Falunissa Suomi saavutti yhden pronssin, Sotshin 2014 olympialaisissa mitaleita tuli kolme.

Kotijoukkueen isoimpia mitalitoivoja ovat palkintosijoille tällä kaudella hiihtäneet Krista Pärmäkoski, Iivo Niskanen ja Matti Heikkinen, ja toiveet ovat korkealla myös viesteissä ja pariviesteissä. Optimistisin päävalmentajan mitalinäkemys on avausmatkan sprintin osalta, sillä mitali vaatisi häkellyttävää venymistä cup-kisoihin verrattuna.

– Jos sprintistä tulee mitali, se on bonus. Potentiaalia on olemassa, mutta tulokset eivät tue mitalia. On kyse siitä, kuinka paljon valmentajat ja urheilijat uskovat mitaliin, Jylhä täsmensi.

MM-joukkueen valinnassa ei ollut yllätyksiä, sillä kauden maailmancupit antoivat valinnoille selvän osviitan. Enää pitäisi jalostaa kunto huippuunsa kauden päätapahtumaan.

Jotta suomalaiset voivat taistella Lahdessa kärkisijoista, valmennusjohto haluaa pitää hiihtäjien kuormituksen kohtuullisena. Kukaan ei urakoi kaikkia matkoja, ja varsinkin peräkkäisinä päivinä kisattavien yhdistelmäkisojen (25. 2.) ja pariviestin (26. 2.) hiihtäjät ovat eri nimiä.

– Menestyksen maksimaalinen saavuttaminen ei ole mahdollista, jos hiihtää molemmat. Pariviestin jälkeen on vain yksi päivä väliä perinteisen kymppiin, joka on monelle naiselle päämatka, Jylhä sanoi.

Mäkäräisen tilanne auki

Jokainen MM-joukkueeseen lauantaina valittu hiihtäjä ei välttämättä pääse Salpausselällä kotiyleisön eteen. Eniten auki on Kaisa Mäkäräisen tilanne. Hänen tulonsa Lahteen ratkeaa vasta 19. helmikuuta päättyvien ampumahiihdon MM-kisojen jälkeen. Mäkäräinen saattaa Lahden sijaan valita Etelä-Korean, jossa kisataan hänen päälajinsa maailmancupia ensi talven olympialaduilla.

MM-kisojen eri hiihtomatkoille hiihtäjät pitää nimetä viimeistään 24 tuntia ennen kutakin kisaa. Jylhän mukaan etenkään naisten osalta matkavalintoja ei ole vielä tehty, eikä pystytäkään tekemään ennen Otepään maailmancupia.

Kotikisoissa tavoitteena on saada jokaiselle matkalle neljä suomalaishiihtäjää. Siksi joukkueeseen saatetaan vielä nimetä esimerkiksi yksi normaalimatkojen mieshiihtäjä. Ratkaisematta on vielä myös neljäs naisten sprinttihiihtäjä Mari Laukkasen, Susanna Saapungin ja Katri Lylynperän seuraksi.

Joukkue hajaantuu leireille

Hiihtäjillä on jo harjoituskaudella ollut jako niihin, jotka ovat harjoitelleet korkean paikan leireillä, ja niihin, jotka ovat hakeneet kuntoaan merenpinnan tasosta. Sama toteutuu MM-viimeistelyleireillä, joilla urheilijat jakautuvat 1800 metrin korkeuteen Livignoon ja Pontresinaan sekä 700 metrin korkeuteen Ruhpoldingiin.

Harjoittelun ohella MM-leirien tarkoitus on rauhoittua.

– Aika monella yläpää vaatii viimeistelyleiriä. Kun saa viikon keskittyä rauhassa ja ladata akkuja, se on vähintään yhtä tärkeää kuin harjoitella siellä, Jylhä muistutti.

Iivo Niskanen jää valmentajansa Olli Ohtosen mukaan kotimaahan harjoittelemaan. Saman saattaa tehdä myös Perttu Hyvärinen.

