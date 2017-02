Kuuleeko maa?

|

JARMO LEHTO. Päittemme päällä viuhuu melkoinen romuralli.

Ylen Aamu-tv:ssä vierailleen professori Markku Poutasen mukaan maapalloa kiertää avaruudessa miljoonien romunpalasten tai -hiukkasten massa.

Ikiliikkuva avaruusromu on peräisin satelliiteista, kantoraketeista ja muista taivaalle ammutuista härveleistä. Ne kiertävät palloamme ehjinä tai toisiinsa törmänneinä ja tuhansiksi päreiksi pirstoutuneina.

Ennen niin arvoituksellinen ja romanttinenkin tyhjyys muistuttaa käsittämättömällä nopeudella ympyrää viilettävää romutarhaa.

Maallikon ei kannata rynnätä raketilla romurallia ihastelemaan, sillä risteilevien ”ammusten” nopeus on kymmeniä tuhansia kilometrejä tunnissa. Maata kiertävä maalihiukkanenkin leikkaisi avaruusturistilta pään mennessään.

Vauhdikkaan romupilven kasvuun on havahduttu, joskin kovin myöhään. Ilmaan ammuttujen laitosten jätökset jatkavat kolarointiaan ja jakautumistaan. Irrallaan kiitävän avaruusrojun määrä kasvaa hamaan tappiin asti.

Uusiin avaruusasemiin ja satelliitteihin ohjelmoidaan järjestelmiä, joilla ne saadaan alas enemmän tai vähemmän hallitusti – elleivät sitä ennen törmää villeinä viilettäviin vanhoihin romuihin.

Hyvä uutinen on, ettei hajonneita avaruusasemia tai pienempääkään roinaa ole tiettävästi toistaiseksi tippunut kenenkään päähän.

Onneakin on ollut matkassa. Esimerkiksi amerikkalainen Skylab-asema putosi vuonna 1979 vuosien hallitsemattoman harhailun jälkeen ampuen romujaan muun muassa Australian (onneksi) asumattomille alueille.

Jos satunnainen bumerangin heittäjä olisi saanut aavikolla murikan päähänsä, hän tuskin olisi jäänyt kuhmuistaan jälkipolville kertomaan.

Onnettomuuksien riski joka tapauksessa kasvaa, vaikka valtaosa maata kohti syöksyvästä romusta palaa poroksi ilmakehään saavuttuaan.

Neuvostoliiton ammuttua 1957 avaruuteen ensimmäisen Sputnik-tekokuunsa taivaalle on ammuttu seitsemisen tuhatta muuta satelliittia.

Yhä useampi maa liittyy nyt jo kymmenien valtioiden muodostamaan satelliittikerhoon.

Avaruutta varustellaan kilvan, mutta ihmiselle tyypillisesti jätehuollon suunnittelu on siirretty tuonnemmaksi.

Samassa turmiollisessa järjestyksessä etenevät projektit täällä alempanakin.

Jos muovikrääsää heitetään luontoon nykyiseen malliin, on maailman merissä vuonna 2050 painolla mitaten enemmän muovia kuin kalaa. Näin raportoi saastumista tutkiva Ellen MacArthur Foundation vuosi sitten Davosin talousfoorumissa.

Kalojen niskaan valuu vuosittain kahdeksan miljoonaa tonnia muovijätettä. Se merkitsee kuorma-autollista meriin kipattua ikisaastetta vuoden jokaisena minuuttina.

Maailman suurin kaatopaikka pyörii Tyynessä valtameressä. Massiivinen roskalautta on kymmenen kertaa Suomen kokoinen.

Hukka meidät ja kalat perii, ellei kertakäyttömuovin rajusta vähentämisestä päästä kattaviin kansainvälisiin sopimuksiin.

Ihminen sotkee avaruutta ja meriä. Niiden välissä lämpiää holtittomuutemme takia ilmasto.

Ilmastosopimus nosti toiveita ongelmiin reagoinnista. Viekö lännestä koleasti puhaltava tuomion Trumpetti niiltäkin pohjan?

Kirjoittaja on toimittaja.