Kyllönen nopein naisten SM-sprinttihiihdossa, Hakola miehissä

Kainuun Hiihtoseuran Anne Kyllönen on voittanut sprinttihiihdon SM-kultaa Keuruulla. Kerttu Niskanen oli toinen ja Laura Mononen kolmas. Kisa käytiin vapaalla hiihtotavalla.

Miesten loppukilpailu hiihdetään myöhemmin.

Jämin Jänteen Ristomatti Hakola on voittanut miesten vapaan hiihtotavan sprintin SM-kultaa Keuruulla. Vantaan Hiihtoseuran Anssi Pentsinen oli toinen ja Kouvolan Hiihtoseuran Ville Nousiainen kolmas.

IF Minkenin Matias Strandvall johti kisaa, mutta kaatui. Strandvall oli lopulta neljäs.

STT

